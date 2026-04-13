Luis Caputo anticipó que la inflación dará será mayor a 3%, pero puso fecha a la desaceleración

El ministro de Economía expuso en la Bolsa de Comercio de Rosario y adelantó el dato que difundirá el Indec.

El ministro de Economía, Luis Caputo ministro economia (2) , afirmó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3% y anticipó un cambio en la dinámica de precios a partir de abril. La definición se produjo durante su participación en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la antesala de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC, que se conocerá este martes a las 16.

Según explicó el funcionario, el dato estará influido por factores puntuales vinculados al contexto económico reciente. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que impactó en todo lo relacionado con el petróleo, desde transporte hasta pasajes”, sostuvo. También señaló el efecto de componentes estacionales como educación, que suelen presionar sobre el índice en el mes de marzo.

Las proyecciones privadas coinciden con el diagnóstico oficial. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubica la inflación en torno al 3%, mientras que consultoras privadas estiman un rango que va del 2,7% al 3,5%.

Caputo vinculó el comportamiento de los precios a un “shock” asociado al encarecimiento de variables sensibles, en especial las relacionadas con la energía y el transporte. En paralelo, remarcó que no se trata de una dinámica estructural sino de un efecto transitorio dentro del proceso de estabilización que impulsa el Gobierno.

Luis Caputo ministro economia (2)

Proyección oficial: “desinflación y crecimiento”

De cara a los próximos meses, el ministro planteó un escenario de mejora. “A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, afirmó, y sostuvo que el Gobierno proyecta un período de 18 meses con mejores indicadores macroeconómicos.

En ese contexto, también hizo referencia a la brecha entre las expectativas del equipo económico y la percepción de parte del mercado. Según indicó, existe una tendencia a proyectar escenarios negativos basada en experiencias previas, lo que condiciona las decisiones de inversión y consumo.

El titular del Palacio de Hacienda evitó identificar sectores específicos como beneficiarios del nuevo esquema económico y señaló que el desempeño dependerá de la capacidad de adaptación del sector privado. En ese marco, mencionó casos puntuales de exportaciones como señales de oportunidades emergentes fuera de los sectores tradicionales.

Embed El Ministro de Economía, Luis Caputo, dialogó con el economista Salvador Di Stefano en la Bolsa de Comercio de Rosario. Ambos coincidieron en que Argentina pasó de ser el ejemplo de lo que no hay que hacer a convertirse en una referencia mundial de gestión económica responsable. pic.twitter.com/xO9LfId2gT — Adriel mazzalors (@Adriel_Mzz) April 13, 2026

Agenda internacional

Caputo confirmó que viajará a Washington para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La agenda forma parte de la estrategia oficial para consolidar apoyo internacional al programa económico.

Finalmente, el ministro se refirió a su llegada al gabinete del presidente Javier Milei y afirmó que el equipo económico descartó desde el inicio una estrategia basada en profundizar la crisis. “Creíamos que se podía arreglar evitándole una crisis a la gente”, señaló.