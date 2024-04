Manuel Adorni evitó responder una pregunta porque "es muy aburrida y tengo sueño"

Si hay algo a lo que nos acostumbró Manuel Adorni , además de sus conferencias de prensa diarias, es a protagonizar episodios insólitos. Después de un miércoles en el que fue tendencia por cortar la conferencia ante una pregunta que no quiso responder, volvió a ser el foco con una increíble frase.

"Es un tema largo, porque no se... siguen existiendo subsidios, pero... ya te digo, es un tema aburrido y demasiado extenso para un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren, tener esa discusión en esta conferencia", deslizó.

Embed ESTO ES REAL. REPITO: ES REAL



A Adorni le pagamos un sueldo millonario para que en conferencia de prensa diga "Es muy buena tu pregunta pero es aburrida y tengo sueño" pic.twitter.com/e3ZpVZtJfO — Sailor Satan (@SailorSatanArg) April 11, 2024

No conforme con eso, y casi con sorna, cerró afirmando que "de todas maneras es una muy buena pregunta". El fragmento se viralizó rápidamente en las redes sociales, y el portavoz recibió fuertes críticas.

Manuel Adorni, de frase insólita en frase insólita

El vocero presidencial volvió a citar ayer al expresidente y referente político Juan Domingo Perón para justificar el uso por parte del presidente Javier Milei de una cuenta falsa de la red social X, con la que argumentó el descenso de la inflación.

“Como diría el general, la única verdad es la realidad”, repitió en dos oportunidades el funcionario en la habitual conferencia de prensa. Lo cierto es que el vocero intentó explicar la referencia del Bot Jumbo que utilizó el mandatario para explicar la variación del índice de inflación día por día.

“No puedo dudar de la metodología de las consultoras privadas. Dentro de su metodología también son consistentes con lo que vienen planteando en sus informes anteriores, entonces uno lo puede plantear. Más allá de que uno toma al INDEC como referencia, lo hago y lo hice siempre”, se escudó el funcionario ante la pregunta de la prensa acreditada.

adorni 1200 (1).jpg Manuel Adorni volvió a protagonizar un insólito momento.

En la misma línea, Adorni afirmó: “Uno puede tomar la referencia de una variación de precios o de alguna semana particular. Con estos niveles de inflación, plantear deflación suena ridículo. Pasó la última semana de diciembre, donde algunos precios se retrotrajeron a la semana anterior, donde efectivamente hubo deflación, y estaba corriendo en un túnel hiperinflacionario y a pesar de eso, los últimos días de diciembre los precios tuvieron una corrección a la baja y no pasó nada”.

“Lo que nos importa, la única verdad es la realidad decía el general, y parece que se aplica, la inflación va bajando, pasó del 25, 20, 13 y ahora esperamos el número de marzo que lo vamos a conocer el viernes. Veremos qué es lo que informa el INDEC, que es la única medición válida mensual”, insistió, en una nueva cita a Juan Domingo Perón.

Respecto a la polémica por la cuenta fake, explicó que el Presidente las citó como un termómetro, pero aclaró que los únicos datos válidos son los del instituto que lidera Marco Lavagna. “Si piensan que gobernamos por una cuenta de Twitter no tengo nada que decir. Me parece fantástico, la única verdad es la realidad, es la segunda vez que cito al general, guarda, no vaya a ser, quién te dice…”, concluyó.