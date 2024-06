Marcela Pagano: "No veía la hora de poder gritar esta noticia"

"Quiero contarles que estoy felizmente embarazada. No veía la hora de poder gritar esta noticia , pero recién hoy tengo la confirmación después de muchas idas y vueltas con mi salud de que este bebé está bien", señaló la legisladora.

marcela pagano periodista diputada embarazada

Para finalizar su mensaje, escribió: "Gracias por tanto cariño que desde esta red siempre me comparten, y desde ya perdón por no poder responder cada mensaje. Mi ansiedad por contarlo era mucha!! Gracias Dios por este milagro. Nunca hay imposibles cuando uno no baja los brazos buscando alcanzar un sueño".

Pagano, quien además es periodista, había quedado recientemente en el centro de la escena debido a la interna que provocó dentro de La Libertad Avanza su designación como titular de la Comisión de Juicio Político.

Tras una serie de desacuerdos con Martín Menem -presidente de la Cámara de Diputados- por su fallido nombramiento, Pagano fue internada por un pico de estrés.

Qué pasaba con Marcelo Pagano

A mediados de abril pasado, y en medio de definiciones en la Cámara de Diputados, la diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano fue internada por una crisis de nervios. Desde su entorno adjudicaron el episodio a "aprietes" que habría recibido, relacionados con su designación fallida al frente de la comisión de Juicio Político en el Congreso.

“Marcela está internada. Lamentablemente es verdad. Más temprano fui a la casa a hablar. Vomitó la comida, luego vomitó agua. Llamé a su médico y la interné”, señaló por entonces una persona de su círculo de más estrecha confianza.

“Hubo un sangrado, puede ser úlcera, la están estudiando”, detallaron -además- sobre la situación de salud que atraviesa la periodista devenida legisladora nacional. Según explicó esta fuente, a Pagano “la llamaron y le dijeron cosas feas”.

Marcela Pagano. Javier Milei. jpg

Sobre el conflicto político en el que quedó envuelta, luego de quedar desafectada como titular de la comisión de Juicio Político en medio de una interna a cielo abierto dentro de La Libertad Avanza, desde su entorno enfatizaron que “ella no quiere nada más que cumplir la ley”.

En los últimos días, Pagano venía insistiendo en que la reunión de comisión del jueves pasado en la que fue votada por mayoría para hacerse de la presidencia de dicho cuerpo fue "legal" ya que tenía el quórum reglamentario.