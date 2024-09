Otra adolescente gitana se fugó con el novio, ahora en Río Negro

La chica fue localizada en compañía de su novio de 20 años, también gitano, que por ser mayor de edad quedó detenido.

Según se pudo establecer, la menor de edad había decidido viajar voluntariamente con el muchacho hacia Tucumán, dato que fue confirmado a Noticias de La Comparca por el comisario Miguel Angel Marinianco, de la policía de El Bolsón, desde donde habían activado un protocolo de alerta nacional y se mantuvieron en contacto constante con sus pares tucumanos, a partir de los indicios con los que contaban sobre el probable paradero de la menor.

El sueño de una boda gitana en Tucumán

La chica había conocido a su novio durante unas vacaciones en Tucumán y -luego de las primeras versiones- su mamá admitió que se había escapado para casarse en esa provincia del Norte con un muchacho que tanto ella como su marido rechazaban para su hija.

La mujer incluso dio datos del vehículo en el que iban: una camioneta Toyota de color rojo, aunque luego la policía pudo establecer que eran inexactos. En cambio, los sorprendieron a bordo de una Chevrolet S10, que quedó secuestrada.

Novia Según la tradición, los padres tienen la palabra final a la hora de acordar las bodas en la comunidad gitana (Foto ilustrativa).

Con esa información previa y el aviso a la policía de Tucumán, a la que le paaron los datos y el domicilio del joven, finalmente la pareja fue interceptada e identificada en el paso fronterizo Los Mostoles, en el sur de Tucumán, muy cerca del límite con Santiago del Estero, desde donde habían ingresado a la provincia.

En los primeros minutos de este martes, desde ese puesto llamaron a El Bolsón para informarle a la policía de Chubut que los jóvenes habían sido hallados en un control de rutina en el kilómetro 1.128 de la la ruta nacional 157.

La menor fue trasladada a la Oficina de Minoridad, mientras que el joven quedó detenido. Además, secuestraron dos teléfonos celulares, que ahora están siendo analizados por las autoridades, y el vehiculo en el que se movilizaban.

Por ahora no hay precisiones sobre los cargos que podría afrontar el muchacho gitano por la condición de menor de edad de su presunta pareja, y si le cabe la imputación de algún delito, más allá de la voluntad de ella de irse con él.

La huída de otra chica gitana en La Pampa

Independientemente de la circunstancia que imponen en este caso las edades de los novios, en las relaciones amorosas entre integrantes de la comunidad gitana los padres tienen un rol importante a la hora de las decisiones. Y este tipo de problemas empieza a darse con frecuencia.

De hecho, un caso muy similar, que incluyó otro importante operativo de búsqueda de la policía, se dio hace muy poco en La Pampa, cuando en la Comisaría Primera de Santa Rosa recibieron la denuncia de que una joven de 16 años de la comunidad zíngara había sido secuestrada.

Screenshot_3.jpg

Horas más tarde y a partir de las pesquisas, se constató que la denuncia no tenía asidero, al menos en lo que respecta al delito que los denunciantes invocaron, ya que no se había tratado de un secuestro y además, la familia que acudió a la Comisaría habría estado al tanto que quien se había llevado a la joven no era precisamente un secuestrador.

El movimiento policial comenzó el jueves 29 de agosto a la tarde y pronto se supo la verdad. A partir de la realización de un operativo cerrojo, se logró rastrear los pasos del gitano identificado por los denunciantes como secuestrador y detenerlo en 522 de la Ruta Nacional 5, a unos 80 kilómetros de Santa Rosa, cuando iba rumbo a Buenos Aires con la chica.

Pero después de eso, y luego de una serie de averiguaciones, la policía pudo determinar que la denuncia era falsa: no había habido un secuestro sino una huída.

"Saltó el testimonio de una hermana de la chica, que contó que ambos (la joven ‘secuestrada’ y el supuesto secuestrador) se habían conocido por Facebook hacía un tiempo y que tenían una relación", indicó una fuente de la investigación.

Lo que desencadenó la fuga, de acuerdo con lo que contó la misma fuente, fue la inminente boda entre la joven de 16 años y un novio que no había sido elegido por ella sino por su familia.