Otra vez pesca ilegal: detectan a un barco portugués dentro de aguas argentinas

Prefectura identificó a un arrastrero portugués con maniobras compatibles con pesca en la Zona Económica Exclusiva.

La Prefectura Naval Argentina volvió a encender las alertas en el Mar Argentino tras detectar a un buque extranjero que habría estado realizando tareas de pesca sin autorización dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). El caso se suma a una serie de episodios recientes que reflejan el refuerzo de los controles sobre esta actividad.

El hecho se registró este domingo durante la madrugada, cuando la autoridad marítima identificó a un arrastrero de bandera portuguesa navegando dentro de aguas bajo jurisdicción nacional. Se trata del buque “Coimbra”, cuya actividad fue analizada a partir de sistemas de monitoreo satelital.

Según detallaron desde la fuerza, el comportamiento del barco llamó la atención por sus patrones de navegación. La velocidad promedio —cercana a los 4,9 nudos— y los movimientos detectados coinciden con maniobras típicas de pesca de arrastre, lo que configura una posible infracción a la Ley Federal de Pesca.

La identificación del buque fue posible gracias al Sistema Guardacostas, una herramienta que integra datos de posicionamiento, radares y tráfico marítimo. Este sistema permite reconstruir el recorrido de las embarcaciones y detectar irregularidades sin necesidad de abordarlas.

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En este caso, los registros indicaron que el “Coimbra” había partido desde Uruguay el 25 de febrero y que, pocos días después, ya se encontraba operando en zona de pesca frente a las costas de Chubut, a la altura de Cabo Dos Bahías. Su ingreso a la ZEE fue lo que activó las alertas.

La normativa vigente desde comienzos de 2026 permite justamente eso: sancionar a partir de pruebas electrónicas cuando se detectan velocidades, trayectorias o comportamientos incompatibles con el paso inocente, o cuando no existen permisos para operar en aguas argentinas.

Casos que se repiten

El episodio no es aislado. En lo que va del año, la Prefectura ya detectó varios buques en situaciones similares. Uno de los más resonantes fue el del “Bao Feng”, una embarcación de origen chino que operaba con bandera de Vanuatu y que fue sorprendida realizando maniobras de pesca dentro de la ZEE.

Ese caso derivó en un proceso sancionatorio que sigue en trámite, con multas que alcanzaron cifras millonarias. Incluso, las autoridades del país de bandera terminaron retirándole el registro a ese buque y a otros dos vinculados.

También en febrero fue identificado el “Playa Da Cativa”, de bandera española, tras permanecer varios minutos navegando a muy baja velocidad, un comportamiento típico de la pesca por arrastre.

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Reclamo por mayor control

Mientras se multiplican las detecciones, organizaciones civiles volvieron a poner el foco en la necesidad de mayor transparencia en el sector. En los últimos días, pidieron la creación de un registro público y abierto de embarcaciones y permisos pesqueros.

El objetivo, explicaron, es facilitar el control ciudadano y mejorar la trazabilidad de la actividad, en un contexto donde la pesca ilegal representa un problema creciente para los recursos del país.

La presión en el límite del mar argentino

A esto se suma lo que ocurre en la llamada “Milla 201”, justo en el límite de la Zona Económica Exclusiva. Aunque la pesca en esa área no está prohibida, especialistas advierten que la intensidad de la actividad impacta directamente sobre los recursos que luego ingresan a aguas argentinas.

En esa zona operan cientos de barcos, en su mayoría extranjeros, que utilizan potentes luces para atraer especies como el calamar. La magnitud de ese despliegue es tal que incluso ha sido visible desde el espacio, lo que grafica la escala del fenómeno.

En este escenario, las autoridades nacionales continúan reforzando los controles con el objetivo de detectar irregularidades, aplicar sanciones y desalentar prácticas que afectan la sostenibilidad de los recursos marítimos.