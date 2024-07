Otro despido en el Gobierno: tras las críticas, apartaron a un asesor de Javier Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las críticas del asesor que integra el Consejo Económico Presidencial, Teddy Karagozian , al plantear que desde el Gobierno “no están de acuerdo”. Si bien en un principio no dio precisiones respecto a su desvinculación, horas después confirmó que sería apartado de su cargo.

Todo comenzó luego de que el empresario textil asegurara que no vislumbra la recuperación económica y dejara entrevisto que no va a suceder, el vocero planteó: “Lo tomamos como una opinión más y no estamos de acuerdo”.