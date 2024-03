Polémica por la joven que cobra casi 3 millones de pesos, está al frente del RENAPER y no tiene experiencia

Además, allí también precisó que estudió dos años Medicina en la Universidad Maimónides y luego dejó la carrera, para comenzar en diciembre pasado a cursar Derecho en la Universidad Siglo 21.

Según trascendió en redes sociales, fue designada al frente de una Dirección en el RENAPER el 15 de enero, con un sueldo bruto de 2.732.002,60 pesos: una imagen de su recibo de sueldo se viralizó, para desatar la polémica y los cuestionamientos al presidente Javier Milei por el nombramiento de militantes en la estructura gubernamental.

720 - 2024-03-08T101220.265.webp Tras la polémica, apareció una imagen del sueldo de la joven libertaria y generó indignación.

Los furiosos usuarios de X, la red social antes conocida como Twitter, apuntaron contra el jefe de Estado y criticaron que públicamente se queja de que se haya utilizado al Estado como “búnker” de militantes.

Ante la viralización del nombramiento, Calvella puso en modo privado sus redes sociales para no recibir críticas, pero por el momento no hubo ninguna declaración oficial al respecto.

Del "no hay plata" a la polémica

Esta nueva designación entra en conflicto con dos cuestiones. Primero, con aquella famosa frase de "no hay plata", algo que evidentemente no aplica para una joven que pasará a cobrar casi 3 millones de pesos mensuales y que significará un total de $32.784.000 al año.

Pero además, también choca con el pedido de "austeridad" que Milei dice sostener con su Gobierno. Incluso, durante las últimas horas, el presidente se había mostrado en desacuerdo con el aumento en las dietas de los legisladores, a quienes apuntó con que “muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”. Y arremetió: “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”.

“Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que quede expuestos frente a la sociedad”, expresó el mandatario este jueves por la noche.

“No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”, agregó en LN+.