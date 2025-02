Por qué bajó el precio de la ropa en enero

No hubo invasión de importaciones de textiles como temían los empresarios del mundo de la ropa pero si hubo una corrección de precios como esperaba el gobierno, según le anticiparon a La Mañana de Neuquén algunas fuentes del sector textil.

Hubo un efecto en el Indice de Precios al Consumidor de enero a nivel nacional. Se trata del rubro que que tuvo una baja el 0,7%. Pero para los empresarios la razón no ha sido la importación la que reguló los precios sino la falta de poder de compra de los salarios.

“Los precios de la ropa cayeron en enero. Pero esto no se explica por la apertura de la economia ya que, por el contrario, las importaciones de ropa cayeron”, afirman desde la Fundación Protejer.

Cómo evolucionaron los precios de la ropa

La entidad sostiene que “los precios de la ropa cayeron porque no hay demanda”. “No se vende ni nacional ni importado y las empresas están trabajando con rentabilidades incluso negativas, haciendo un gran esfuerzo para no perder mercado, cubrir al menos una parte de los costos fijos y no despedir personas que les costo formar”, señala la entidad.

Señalan que enfrentan “costos que crecieron en dolares y que afectan la viabilidad de las empresas en un contexto de facilitación de las importaciones y mantenimiento de la caída en el consumo".

textiles

Cómo ocurre periódicamente el sector textil entró en un período de caída de rentabilidad que probablemente lleve a un ajuste interno.

El descenso en los precios de la indumentaria no ocurría desde enero de 2019. Según comentaron especialistas, impactó en este caso la liquidación de ropa por cambio de temporada y la caída del consumo

Los precios de la indumentaria bajaron como consecuencia de la liquidación de la temporada de verano, algo que desde 2019 no ocurría,

Lo que si se observó en los últimos años fue un crecimiento por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sobre todo en 2022 cuando la inflación fue de 94,8% interanual y la variación de la indumentaria se ubicó en el 120,8%. En 2023, con la profundización de la recesión ya la balanza fue inversa: el IPC promedio se ubicó en el 211,3% interanual, mientras que prendas de vestir y calzados quedó por debajo con el 169,4%.

Procedimiento contra venta ilegal en Flores

El barrio porteño de Flores es uno de los puntos destacados de la Ciudad de Buenos Aires en los que proliferan las ventas callejeras de textiles. Fraude marcario y evasión de impuestos están a la oren día. La zona es la conocida como “la calle Avellaneda”.

Precisamente en ese sector se llevó a cabo este viernes un procedimiento importante enecabezado por el gobierno porteño. Se desalojaron 5000 manteros de las calles.