Proponen cerrar los supermercados los domingos: a qué se debe

Es una medida impulsada desde hace años, y que hoy es una propuesta que ya comienza a aplicarse en algunas ciudades.

El Sindicato de Empleados de Comercio reactivó en los últimos días una propuesta que busca que todos los supermercados y autoservicios permanezcan cerrados los domingos, con el objetivo de priorizar el bienestar de los trabajadores y fortalecer la vida familiar . Esta medida está siendo analizada, y buscan que pueda replicarse en distintas partes del país.

La iniciativa, que remite a planteos ya presentes desde fines de los años 80, fue presentada en una reunión con el Ministerio de Trabajo. Participaron representantes de distintos sectores: comerciantes locales, supermercados de origen oriental y grandes cadenas que operan en la zona.

El planteo central es claro: que el domingo recupere su carácter de jornada de descanso. Fue así que la ciudad de Bragado, en Buenos Aires comenzó a aplicar el cierre de algunos supermercados este día.

Desde el sindicato, el eje del reclamo se apoya en una idea simple pero contundente: el domingo tiene un valor social distinto. No se trata solo de un día libre más, sino de un momento compartido por la mayoría de las familias.

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El titular del gremio en la localidad de Bragado, Pedro Monguillot, sostuvo que otorgar francos rotativos no reemplaza esa experiencia. En ese sentido, remarcó que el descanso dominical permite una verdadera desconexión laboral y una posibilidad concreta de encuentro con familiares y amigos.

La propuesta apunta a ordenar una práctica extendida en el sector comercial, donde muchos trabajadores cumplen horarios durante fines de semana sin contar con alternativas que respeten ese tiempo social compartido.

Amplio respaldo, pero con un obstáculo

Uno de los aspectos más llamativos del debate es el nivel de consenso alcanzado. Según el sindicato, cerca del 90% de los comerciantes locales respalda la medida, incluidos supermercados más pequeños y también los denominados “orientales”, que en esta oportunidad jugaron un rol activo en el impulso del reclamo.

Sin embargo, el acuerdo no logra ser total. Dos grandes cadenas con presencia en la ciudad decidieron no acompañar la iniciativa. Esta negativa genera tensión y complica la posibilidad de implementar una medida uniforme.

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Desde el sector que impulsa el cierre dominical advierten que sin la adhesión de las empresas más grandes, el esquema pierde efectividad, ya que podrían concentrar la demanda y generar una competencia desigual.

La falta de consenso pleno aparece así como el principal freno para avanzar con una resolución definitiva.

Una salida intermedia: prueba piloto y cierre parcial

Frente a este escenario, comenzó a tomar forma una alternativa intermedia. La propuesta consiste en implementar una prueba piloto de seis meses, con un cierre parcial de los supermercados los domingos a partir del mediodía.

El esquema busca combinar distintos objetivos. Por un lado, permitiría evaluar el impacto real en las ventas y en los hábitos de consumo de los vecinos. Por otro, garantizaría al menos media jornada de descanso para los trabajadores del sector.

Además, la medida funcionaría como una instancia de negociación entre las distintas partes. La idea es encontrar un punto de equilibrio entre la actividad económica y el derecho al descanso, sin imponer un cambio abrupto.

En las próximas semanas se esperan nuevas reuniones entre el sindicato, los comerciantes y las autoridades laborales para definir detalles, posibles excepciones y mecanismos de implementación.

El caso reabre una discusión de fondo: cómo se organiza el tiempo de trabajo en una sociedad que no se detiene. La tensión entre consumo, empleo y vida personal atraviesa décadas, y cada intento de regulación vuelve a ponerla en primer plano. En ese contexto, la iniciativa podría sentar un precedente para otras ciudades y consolidar una idea que gana fuerza: recuperar el domingo sin supermercados.