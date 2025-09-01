Los grandes comercios vinculados al consumo masivo no estarán disponibles por 24 horas. Qué fecha será y por qué podría cambiar .

Qué día de septiembre cierran todos los supermercados del país y por qué

Los supermercados , hipermercados y shoppings son parte fundamental en la vida diaria de millones de argentinos . Su variedad de oferta permite que los consumidores puedan satisfacer muchas de sus necesidades esenciales yendo a un solo lugar. Pero en septiembre 2025 , habrá un día en que cerrarán sus puertas por 24 horas, obligando a planificar las compras con anticipación.

De todos modos, aún no está completamente confirmada la fecha en la que esto ocurrirá, ya que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECyS ) y las cámaras empresarias están negociando un posible traslado.

En un principio, los comercios de consumo masivo no estarán disponibles durante todo el viernes 26 de septiembre . Es en conmemoración del Día del Empleado de Comercio , institucionalizado por la Ley 26.541 de 2009 e incorporando el artículo 76 al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Para el sector es una fecha de carácter especial que tiene un tratamiento equivalente al de un feriado nacional , lo que incluye el derecho a no trabajar o a cobrar doble si lo hacen.

supermercado compra inflacion generica En septiembre, los supermercados cerrarán durante 24 horas por el Día del Empleado de Comercio.

Trascendió que el gremio encabezado por el histórico dirigente sindical Armando Cavalieri y las cámaras empresarias del sector se encuentran analizando la posibilidad de trasladarlo al lunes 29 de septiembre, evitando perjudicar a las grandes cadenas en un día que suele tener mucha actividad.

El año pasado también se decidió moverlo. El día conmemorativo cayó jueves 26, pero se pasó a lunes 30, generando un fin de semana largo para fomentar el turismo interno. Sin embargo, en esta oportunidad hay características distintas, ya que, al ser un viernes, naturalmente causa tres días seguidos sin actividad.

Qué comercios cerrarán y cuáles permanecerán abiertos

Los principales supermercados, hipermercados, mayoristas y shoppings tienen casi todo el año abierto, incluyendo fines de semana y feriados nacionales y “puentes”. Pero existen excepciones en las que cierran sus puertas: el 1ro de enero, el 1ro de mayo, el 25 de diciembre y el 26 de septiembre, día del Empleado de Comercio.

Los que seguramente sí aprovecharán esta fecha serán los conocidos como “comercios de cercanía”, es decir los almacenes, kioscos y locales de barrio o los denominados “chinos”, muchos de ellos atendidos por sus propios dueños. Con sus máximos competidores no disponibles, podrán captar clientes que habitualmente recurren a negocios más grandes para abastecerse de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, entre otros.

SUPERMERCADOS GENERICA Solo los "comercios de cercanía" permanecerán abiertos en la fecha de la conmemoración.

Las grandes cadenas, en jaque por la caída del consumo y los cambios de hábitos

El Día del Empleado de Comercio de este año encuentra a las principales cadenas de supermercados e hipermercados en medio de una tormenta perfecta, que incluye inflación persistente, pérdida del poder adquisitivo y una reconfiguración del consumo masivo por parte de los usuarios, que ahora se vuelcan a modelos más ágiles y adaptados a sus necesidades.

Recientemente, se conoció la salida de Carrefour de la Argentina luego de más de 40 años de operaciones. Con más de 600 locales y alrededor de 17.000 empleados, la compañía de origen francés puso toda su estructura a la venta para retirarse del país.

Coronavirus-genérica-fila-carrefour.jpg Carrefour puso en venta toda su estructura tras más de 40 años de operaciones en el país.

Después de un muy mal 2024, con un desplome del 14%, este año comenzó a dar señales alentadoras. En el primer semestre de 2025, las ventas del sector crecieron un 1,2% y las proyecciones privadas anticipan un alza anual del 3%, sustentada por más ofertas y promociones “agresivas”. De acuerdo a un estudio de NielsenIQ, las categorías que aumentaron sus promociones registraron un crecimiento del 7% en relación a 2024, mientras que las que no lo hicieron, cayeron un 6%.

Otro aspecto clave de los grandes comercios es el importante volumen de empleo directo e indirecto que generan, siendo fuentes de trabajo para cientos de miles de argentinos a lo largo y ancho del territorio nacional.