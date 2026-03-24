Quién es Miriam Fernández, la nieta recuperada que fue parte del spot del gobierno por el 24 de marzo

La nieta 127 que recuperó su identidad participó del video del gobierno nacional a 50 años del golpe de Estado.

A 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, el Gobierno nacional preparó un nuevo mensaje para difundir este 24 de marzo , en el marco del día de la Memoria, Verdad y Justicia .

El video que difundió el gobierno de Javier Milei este martes por la mañana tiene como objetivo reforzar su posicionamiento que apunta a instalar la idea de una "memoria completa" . La producción audiovisual dura alrededor de 1 hora y 15 minutos, fude denominado "Las víctimas que quisieron esconder". "La historia debe conocerse en su totalidad, cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación", enfatiza al comienzo el video.

La primera voz que aparece es la de Miriam Fernández , nieta apropiada durante la dictadura militar y quien recuperó su identidad en 2017. "Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera ", sostuvo en el adelanto.

Oriunda de Mendoza, su historia personal combina elementos que tensionan los relatos tradicionales sobre la fecha.

Fernández es hija biológica de María del Carmen "Pichona" Moyano y Carlos Poblete, militantes montoneros secuestrados en 1977. Nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de la dictadura. A los pocos días de vida fue entregada a otra familia.

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Esa posición de conocer "ambos lados de la historia" también fue expresada por el propio presidente, quien ha señalado en reiteradas oportunidades su rechazo a lo que define como una "visión parcial" de la historia, y ha reivindicado la necesidad de incorporar otras interpretaciones sobre el período.

A 50 años del golpe de Estado, la historia de vida de una nieta recuperada

La Justicia determinó que Miriam nació en la ESMA, pero fue inscripta el 7 de julio en un registro civil de Mendoza por Armando Osvaldo Fernández, oficial inspector del Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Policía -especializado en inteligencia y enlace con el Ejercito- y su esposa, Iris Yolanda Luffi.

Según relata Miriam en el documental, decidió -mediante un proceso judicial- mantener el apellido de sus padres de crianza. "Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre", sostuvo.

De acuerdo con el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo, María del Carmen y Carlos compartieron militancia en la organización Montoneros- Fueron secuestrados entre abril y mayo de 1977 en Córdoba, cuando la mujer estaba casi a término de su embarazo, y habían sido llevados al centro clandestino La Perla. Ambos continúan desaparecidos.

Testimonios de sobrevivientes indicaron que el parto fue asistido por el médico Jorge Luis Magnacco, posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad.

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"Que nadie me victimice por la situación que viví"

En octubre de 2017, Fernández fue citada a realizarse un análisis de ADN que, dos meses más tarde, confirmó su identidad biológica. "Un día llegó a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me tuve que fugar prácticamente; me tuve que ir el día de la citación. Fue una comitiva de la CONADEP, del banco genético, para hacerme la prueba genética y yo decidí irme", recordó.

"Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera y el día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado", expresó y lamentó: "Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente había fotos, horarios de donde yo entraba, salía, con quién entraba. Una invasión a la privacidad terrible".

"¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor. Mi infancia fue hermosa. Fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos", subrayó y apuntó: "Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarme y que nadie me victimice por la situación que viví".

miriam spot gobierno Miriam Fernández, penúltima de la derecha, junto a sus hermanos.

Las condenas a sus padres adoptivos

Casi cuatro años después, en 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Osvaldo Fernández -quien trabajaba en el Departamento de Informaciones (D-2) durante la dictadura- y a Luffi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de "retención y ocultamiento de una menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos".

Su esposa, Iris Yolanda Luffi, recibió una pena de 5 años de prisión por los mismos cargos, pero en calidad de coautora.

Fernández recibió, además, -en el marco de una decena de juicios- dos condenas a prisión perpetua y otras penas por delitos cometidos durante la dictadura. En 2023 recibió una nueva condena a perpetua por la desaparición de Daniel Moyano.