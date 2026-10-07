Quiénes eran las cuatro víctimas que murieron en un brutal choque frontal en Ruta 65

La violencia del impacto provocó que uno de los rodados terminara volcando sobre la banquina.

Un brutal choque frontal ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 65 entre dos autos, lo que dejó un saldo de cuatro víctimas fatales. La violencia del impacto provocó que uno de los rodados terminara volcando sobre la banquina.

Todo sucedió entre las localidades de Pirovano y Urdampilleta en provincia de Buenos Aires, en el kilómetro 318,5. Allí un Renault Logan impactó de frente contra un Toyota Corolla.

Las causas del impacto todavía son materia de investigación por parte de la Policía Científica.

Tras el accidente se montó un amplio operativo sobre la ruta, con la intervención de Bomberos Voluntarios de ambas localidADes, efectivos policiales y personal sanitario.

Quiénes eran las cuatro víctimas fatales

La ruta 65 permaneció cortada por varias horas, impidiendo la circulación de los vehículos, mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las pericias sobre los vehículos y la calzada.

Fuentes policiales confirmaron horas después que en el Corolla viajaban Oscar Osvaldo Bauza de 68 años y Marta Susana Werdin de 88 años, ambos domiciliados en la localidad de Carhué.

En tanto, en el Renault fallecieron Fernando José Galeano de 42 años, con domicilio en Tristán Suárez, y José Francisco Roldán de 59 años, domiciliado en Longchamps, partido de Almirante Brown.

La noticia causó pesar en la ciudad de Carhué, de donde eran originarios quienes viajaban en el Toyota: Beunza era un conocido remisero, mientras que Werdin era madre de la periodista Paula Delrieux.

Los decesos fueron confirmados en el lugar del siniestro por un equipo de profesionales de la salud del Servicio de Emergencias que acudió a la zona.

Tras el accidente de tránsito se abrió una causa caratulada como homicidio culposo. Hasta el momento, no se informó oficialmente qué maniobra o circunstancia desencadenó la colisión.

Tragedia en la Ruta 3: murieron dos hermanos que volvían de un torneo de fútbol

Días atrás la Policía del Chubut confirmó la muerte de dos hombres en un brutal accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este domingo 4 de octubre en la Ruta Nacional N° 3, a unos 60 kilómetros de la localidad de Garayalde.

Según informó este lunes por la mañana el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, los fallecidos son dos hermanos, de 30 y 28 años de edad, que viajaban en un Volkswagen Gol junto con una tercera pasajera, una mujer de 22 años que permanece internada en terapia intensiva.

El jefe policial dijo que las víctimas eran de la ciudad de Trelew y habían viajado a Comodoro Rivadavia para acompañar a un integrante de la familia que jugó un torneo de fútbol infantil representando a Racing de Trelew en la ciudad petrolera. Pero el chico no estaba en el auto que sufrió el accidente.

“Son familiares, son hermanos. Lamentablemente, dos jóvenes de 30 y 28 años”, le dijo Mulero al medio local Adnsur.

Tragedia en la Ruta 3: en un brutal choque murieron dos hermanos que volvían de un torneo de fútbol.

La colisión ocurrió alrededor de las 20.20 del domingo, a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta Nacional N° 3.

Además del Volkswagen en el que viajaban las dos víctimas fatales, involucró a dos transportes pesados de carga, un camión Iveco y un tractor Volkswagen. El automóvil Gol chocó de frente contra uno de los vehículos pesados y quedó completamente destruido.

Los dos hombres que viajaban en los asientos delanteros del auto fallecieron en el acto.