Redrado afirmó que actualmente la Argentina depende del resultado del blanqueo

El ex presidente del Banco Central dijo: “A mi me gustaría que sean dólares de producción, porque se generan transformaciones para simplificar nuestra estructura impositiva o porque nuestra política internacional logra abrir nuevos mercados internacionales”.

“Para mí la fecha del 30 de septiembre es clave para ver cuántos dólares se pudieron transparentar en la economía”, el economista quien consideró que la tasa de riesgo país no baja tan rápidamente como para que el Gobierno acceda a financiamiento internacional debido a las dudas que tiene el mercado sobre las reservas internacionales.

“El desafío de mediano o de corto plazo es lograr los dólares suficientes para que la economía pueda respirar”, dijo el economista.

“Entonces la pregunta es ¿por qué el riesgo país sigue tan alto? …Y sigue tan alto, porque también los tenedores de títulos están mirando si están los dólares suficientes para poder pagar la deuda el año que viene”, afirmó.

La tasa de riesgo país se sitúa en torno a los 1.430 puntos, todavía en un nivel elevado como para el el Gobierno salga a tomar financiamiento en el exterior.

Redrado, uno de los pocos economistas que no fue criticado directamente por el presidente Javier Milei, aseguró que “a mí no me cabe la menor duda que este Gobierno va a hacer todo lo posible y más para poder pagar esa deuda”.

“Pero hoy, cuando uno mira, no están los dólares para sostener esta política cambiaria, ni para poder sostener los pagos de deuda que necesitamos el año que viene”, advirtió.

Aclaró que desde el Gobierno “se ha dicho, que están los dólares depositados en el Banco de Nueva York, los dólares para hacer los pagos de enero y de julio” pero “esos dólares ahí no están”.

Cuando el Gobierno “tenga los dólares suficientes como para poder bajar el riesgo país, esto le va a permitir también darle más aire al financiamiento internacional que Argentina necesita”.

Cómo viene el blanqueo

Según reportan los principales estudios contables del país hay mucho interés de parte de personas en torno del plan para regularizar la situación patrimonial ante el fisco. Estimaciones privadas indican que se abrieron unas 25.000 cuentas especiales para recibir dólares.

Según estudios del gobierno, en base a lo que se espera recaudar del Impuesto especial, los contribuyentes podrían llegar a declarar hasta u$s40.000 millones, pero ello no sería todo efectivo. Una parte considerable serían cuentas en el extranjero o bienes registrables.