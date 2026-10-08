Un informe oficial reveló el mapa epidemiológico de las patologías que más vidas cobran. Qué rol ocupan los problemas cardiovasculares y los tumores en las estadísticas.

Siete de cada diez: cuál es la principal causa de muerte en Argentina

Las enfermedades no transmisibles (ENT) siguen siendo la principal causa de muerte en Argentina , concentrando casi siete de cada diez fallecimientos. Según datos oficiales de 2024, estas afecciones fueron responsables del 69,1% de las 376.405 defunciones notificadas en el país.

Este panorama epidemiológico, que incluye enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y patologías renales y respiratorias crónicas, se mantiene como tendencia desde 1997, con la salvedad del período de la pandemia de COVID-19.

Las estadísticas vitales actualizadas, aunque aún pendientes de completar con datos de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos para 2025, guiarán las políticas públicas sanitarias. El objetivo es focalizar la prevención según rangos de edad y reducir las disparidades de mortalidad entre las provincias.

Afecciones cardiovasculares y tumores, los principales verdugos

Dentro de las ENT, las enfermedades cardiovasculares lideran las causas de muerte, representando el 40,4% de los fallecimientos por esta categoría. En 2024, provocaron 105.130 decesos, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.

El cáncer se ubica como la segunda causa principal, con un 23% de las muertes por ENT. Le siguen la enfermedad renal (3,7%), la diabetes (3,4%) y las patologías respiratorias crónicas (2,4%). En particular, la diabetes se atribuyó a 8.815 fallecimientos durante el mismo período.

Dentro de las afecciones cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca explicó el 25,1% de los decesos, seguida por las enfermedades isquémicas (21,7%) y las cerebrovasculares (16,9%). Las enfermedades hipertensivas representaron el 7%.

Disparidades provinciales y descenso general

El informe revela marcadas diferencias en las tasas de mortalidad entre las jurisdicciones. Al ajustar por edad, Misiones presentó la tasa más elevada (603,2 por cada 100.000 habitantes), mientras que Jujuy registró la más baja (305,5). Otras provincias con tasas altas fueron Chaco (489,2), San Luis (475,1) y Formosa (465,7).

A pesar de estas disparidades, la mortalidad promedio anual de la población general experimentó una disminución del 1,2% desde 1997. La reducción fue ligeramente mayor entre los hombres (1,4%) que entre las mujeres (1%).

Según la edad, las causas de muerte varían: las lesiones son predominantes entre los 1 y 34 años, los tumores entre los 35 y 64 años, y las enfermedades cardiovasculares a partir de los 65 años.