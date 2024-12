Tragedia en Nochebuena: un nene mordió un cohete y le explotó en la cara

"El chico nos dijo que era una bolita de plástico tirada", comentó María en declaraciones a medios cordobeses. Lamentablemente, al colocar el objeto en su boca y morderlo, el niño provocó la explosión.

Las heridas que sufrió son severas, lo que llevó a los médicos a realizarle una cirugía para tratar fracturas en su mandíbula y en la órbita ocular. Además, fue necesario reconstruirle el paladar, y se ha confirmado que necesitará otras cirugías en el futuro. La situación es crítica y María se encuentra angustiada por el estado de su hijo, quien deberá enfrentar un prolongado proceso de recuperación.

Las criticas al uso de pirotecnia

En medio de su dolor, María se defendió de las acusaciones de negligencia, asegurando que no había comprado ni proporcionado pirotecnia a su hijo. "No sé qué pasó, mi hijo no tenía cohetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo", insistió la madre.

La madre recordó cómo su hijo estaba jugando con otros niños del barrio cuando, de repente, escuchó los gritos que la alertaron sobre el accidente. "Estaba jugando y sentí que me llamaban... fue todo tan rápido que no sé qué pasó", expresó, visiblemente afectada.

Mientras tanto, María continúa esperando noticias positivas sobre la salud de su hijo, quien enfrenta un futuro incierto. "Solo deseo que mi hijo se recupere y vuelva a ser el niño alegre que era", expresó, con lágrimas en los ojos.

Polémica por la pirotecnia en Chubut. En Neuquén y Cipolletti rige Pirotecnia Cero.

Este accidente ha dejado una profunda huella en la comunidad, que se pregunta cómo una celebración pudo transformarse en una tragedia tan impactante.

Navidad dramática en Santa Rosa

En un confuso episodio ocurrido durante este miércoles de Navidad en la ciudad de Santa Rosa, un nene de nueve años sufrió una herida en una de sus manos producida por el disparo de un arma de fuego. El niño debió ser atendido en el Hospital de Complejidad Creciente Doctor René Favaloro, de la capital de la provincia de La Pampa.

El chico fue llevado por su madre al hospital durante la madrugada del 25 de diciembre, alrededor de las 5.

Posteriormente, la Policía de La Pampa comenzó a investigar el confuso episodio ya que la mujer dio versiones contradictorias acerca de lo sucedido con su hijo.

Después de que el chico fue atendido por personal médico de la guardia pediátrica, la mujer le dijo a la policía primero que la herida había sido producida por un desconocido que pasó tirando tiros frente a su casa, ubicada sobre la calle Río Negro al 1600, en la zona Norte de Santa Rosa, y luego que se trató de un accidente que provocó un amigo de la familia.