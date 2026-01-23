Uber Eats regresa a la Argentina, la aplicación que competirá con aplicaciones de delivery

Comenzará a competir con otros servicios como Rappi y Pedidos Ya. ¿Cómo funciona?

La apuesta se da en un contexto distinto al de su salida en 2020.

La aplicación de delivery Uber Eats vuelve a la Argentina, luego de haber ingresado al mercado cinco años atrás. La empresa de entrega de comida a domicilio anunció que retomará operaciones, para disputar un espacio frente a jugadores ya consolidados.

La apuesta se da en un contexto distinto al de su salida en 2020 , cuando la compañía se retiró como parte de una reestructuración global para concentrarse en mercados donde tenía mayor escala y liderazgo. En aquel momento también abandonó el mercado en Colombia.

Tras ese ingreso frustrado que duró menos de dos años , reforzará la competencia local con Rappi y PedidosYa , las dos empresas que en estos años consolidaron su presencia a nivel nacional. Cabe destacar que también este regreso se da en el marco de una reforma labora l que busca simplificar las regulaciones para la contratación de trabajos temporales y de plataformas digitales.

uber eats

El breve paso de la aplicación por el país antes de la pandemia

La primera incursión de Uber Eats comenzó a fines de 2018 en Mendoza y luego se extendió a Buenos Aires y Córdoba, no logró alcanzar la penetración de sus competidores, a pesar de contar con más de 2.000 restaurantes asociados. Hoy la situación cambió totalmente, ya que el negocio del delivery creció significativamente tanto en Argentina como en la región, con un incremento notable en el número de consumidores y repartidores.

Las motitos de delivery proliferaron durante esta cuarentena. Las motitos de delivery proliferaron durante esta cuarentena.

"Hemos tomado la decisión de discontinuar el servicio de Uber Eats en la Argentina y Colombia. Esto nos permitirá enfocar recursos y energía en otros mercados alrededor del mundo. Esta decisión se aplica solo al servicio de Uber Eats y no afecta al negocio de viajes compartidos de Uber", confirmaron voceros de la compañía en aquel entonces.

El hábito de pedir comida a domicilio se volvió estructural, se amplió la oferta gastronómica y las plataformas profundizaron su capilaridad, tanto en grandes centros urbanos, como en el interior del país.

Uber Eats, una aplicación con grandes competidores

Uber comenzó a testear el modelo del delivery de comida en 2014 con una prueba piloto en California, Estados Unidos, bajo el nombre UberFresh. Tras su buen desempeño, la compañía renombró el servicio como Uber Eats y comenzó la expansión. Hoy opera en más de 11.000 ciudades del mundo.

Actualmente opera con 95 millones de usuarios activos y 1,5 millones de comercios adheridos. En Argentina, la empresa Uber cuenta con más de 45.000 conductores de moto y 17.000 taxistas activos por mes, una estructura que servirá de soporte para este nuevo despliegue de Uber Eats. Esta vuelta marca un hito tras la salida de otros competidores en años anteriores, como fue el caso de la española Glovo en 2018.

uber eats 2

De igual manera, el mercado será difícil. Además de sus competidores como Pedidos Ya y Rappi, se suma Mercado Libre, con la posibilidad de comprar comida, tanto a través de la propia aplicación de la compañía de comercio electrónico, así como la de su billetera virtual, Mercado Pago.

En América Latina Brasil se ubica como el principal mercado de delivery de comida. El país vecino alcanzó ingresos superiores a los USD 8.400 millones en este rubro. México también presenta cifras destacadas, con una facturación de USD 2.530 millones.

Argentina se posicionó en un punto intermedio, con ingresos por USD 1.860 millones en 2024. La inserción de esta actividad -y modalidad de consumo- tuvo algunas dificultades en el mercado local.