En un escueto comunicado, en el que la empresa solo dedicó una línea para expresar que “lamentaba profundamente lo ocurrido", la responsabilidad fue redirigida hacia la familia.

Según la compañía eléctrica “la mamá de Valentino (Mariana Medina) no estaba registrada en la base de datos de la empresa como cliente electrodependiente”, algo que para Edesur “modifica sustancialmente las cosas”.

Según lo expresado, tras un llamado previo el personal de atención comercial, la empresa“le indicó telefónicamente” a la madre de Valentino “cómo registrarse como electrodependiente”, algo que Edesur afirma que finalmente “nunca sucedió”.

Sin embargo, desde la Asociación de padres de Electrodependientes dieron a entender que el procedimiento para conseguir ese beneficio no es “nada fácil”, sometido a “constantes trabas” y burocracias.

Edesur relató que el día de la muerte de Valentino, se estaba realizando una reparación en la zona, por la cual existió un corte del servicio de más de 12 horas.

"Los clientes electrodependientes tienen un teléfono especial para llamar cuando hay una interrupción de suministro. Una vez recibido el llamado se activa una alarma en el sistema y el protocolo indica que en caso de no poder reestablecer el servicio –algo que puede ocurrir por existir una falla en media tensión- se le explica la situación al cliente y se analiza la instalación de un generador o, si se trata de una emergencia, se recomienda el traslado a un hospital en ambulancia", menciona el comunicado.

"Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino $ 60.000 de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata", le había dicho la madre de Valentino a Perfil.

En las redes, las críticas hacia el mensaje oficial de la empresa no se hicieron esperar en las redes.

Embed Lo que dicen es mentira. Tengo familiar electrodependiente y cada vez que le cortan la luz lo único que nos dicen es que lo traslademos, una sola vez ofrecieron llevar un generador y no apareció. Tampoco dan respuesta telefónica, y tardan horas en responder por otros medios — Agus Baños (@agustinabanios) 25 de junio de 2018

Embed @JavierJiguacel Por cuarta vez en menos de 15 días, no hay luz en plena capital. (Cliente 03325580) Esta vez desde hace mas de 42 horas. Existen personas mayores dentro que necesitan oxigeno para vivir. Vamos a esperar mas muertes? URGENTE SOLUCION — Christian Bono (@ChristianBonoAr) 26 de junio de 2018

Embed como abuela de una niña elecrodependiente, te puedo asegurar que ante una emergencia no tenés ni posibilidades ni claridad de pensamiento para hacer trámites ENGORROSOS como los que piden uds. Falta de empatía y responsabilidad es demostrada nuevamente por su empresa. — Hunters United Arg (@HuntersUArg) 25 de junio de 2018

Embed Primero se debe activar él protocolo y luego asistir para que se regularice el trámite! Un poco de empatía y solidaridad con el prójimo por Diosss! — Gabriela Torres (@gavrielatorres) 26 de junio de 2018

Embed Ahhh bueno al final el problema es de la familia que no se inscribió y no del servicio de mierda que brindan, con aumento de tarifas del 1000%, donde nosotros les financiamos las inversiones que tienen que hacer uds. En un mundo normal, habría que expropiarlos. — Rafael Hitlodeo (@HitlodeoRafael) 25 de junio de 2018

Embed Claaaro! El problema somos los clientes, no el servicio! Entendes!? No es que ellos sean unos hdp (y hablo de los “dueños” de edesur) — Victoria Eva (@roxiduez) 26 de junio de 2018

Embed Y el pésame? Y lo humano? Y los comunicados para poner al tanto previamente a toda la población?Cuándo hicieron campaña para promocionar que los electrodependientes no pagan la luz?!Algo tiene que Cambiar♀️ — Marcela Sutera (@MarcelaSutera) 25 de junio de 2018

Embed Se lavan las manos. No podía esperarse otra cosa. Y a esos teléfonos que "facilitan" es imposible comunicarse. Siempre atiende una máquina que no te proporciona absolutamente nada. Cínicos. — Gabriel Casazza (@GabrielCasazza) 25 de junio de 2018

Embed No tiene perdón. Hay gente que la tienen 15 días sin luz, no mandan a las cuadrillas a revisar nunca, se provocan accidentes porque no mandan cuadrillas a revisar hasta pasadas las 24 o 48 horas como mínimo. USTEDES TIENEN TODA LA CULPA. — Gordaenpausa (@gordaenpausa) 25 de junio de 2018

Embed A ver. Para capacitar atención al cliente. Si la mujer llama para saber cómo hacer algo y no lo hace, se acercan uds. y se lo resuelven. Son una empresa grande, facturan millones y un SERVICIO PUBLICO. Cáguense en los protocolos porque la vida es lo que está en juego. — MARISINHA (@marisinha11) 25 de junio de 2018

Embed Caraduras, yo estuve una semana sin luz porque tenian que arreglar los fusibles del poste, nunca aparecieron tuve que pagarle a un particular para que solucione el problema, esta empresa no sirve hay que sacarle la concesión — Juan Manuel Alonso (@juan_alonso2008) 25 de junio de 2018

Embed Imposible creerle a una empresa que no hace más que mentir. Lo sufrimos quienes vivimos haciendo reclamos y jamás invierten.Son una vergüenza , y lo seguirán siendo como lo han sido desde que operan en nuestro país. Enre ausente, Estado ausente. Son cómplices . — Carlos (@soloxelmetal) 25 de junio de 2018

Embed Bien edesur, asesinaron a Valentino con burocracia y un servicio de mala calidad. Llenaron de trámites a una familia q ya estaba cargada de cosas, les cortaron el servicio, y la rematan con un comunicado donde le echan la culpa a "la mamá de Valentino". Son una empresa de mierda. — El Zurdo Soy Yo (@FrancoDascon) 26 de junio de 2018

Embed O sea 1-Llamo y no la registraron 2-si la hubieran registrado ella tenia que llamar para avisarles del corte. Muy bueno. — Marcelo Pascualino (@MarceloPascu) 26 de junio de 2018

Embed Empresa inmunda y corrupta.

Tienen el caradurismo de dar un comunicado?

Como siempre para lavarse las manos!!!! Provocan el daño y después piden disculpas a gente que tiene que mendigarles un derecho vital.

Uds y el mafioso de Aranguren son culpables de esta muerte. — marimar bianco (@BiancoMarimar) 26 de junio de 2018

Embed Yo tgo un vecino electrodependiente y cortaron aca viernes sabado domingo y lunes y la mama llama y no tienen respuesta de que me hablas @OficialEdesur ??? Lo unico que les importa son uds y Uds. .la gente no les importa nada no sean caraduras y llamense a silencio — Paz (@PAZPC) 26 de junio de 2018

