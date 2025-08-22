Chubut: dejaron en libertad al líder mapuche que tomó un parque nacional

Parques Nacionales había pedido para Ernesto Cruz Cárdenas una condena de siete años de prisión efectiva. Le dieron condicional.

El 29 de julio pasado se entregó en Chubut el líder mapuche Ernesto Cruz Cárdenas. Ahora quedó libre.

El líder mapuche Ernesto Cruz Cárdenas, quien estaba siendo juzgado por la usurpación de terrenos pertenecientes al Parque Nacional Los Alerces, en la Provincia de Chubut , quedó en libertad luego de recibir una condena de tres años de prisión en suspenso.

Cruz Cárdenas estaba detenido desde los últimos días de julio, cuando se presentó ante la Justicia luego de permanecer prófugo desde enero, cuando el gobierno provincial desalojó la toma en Los Alerces. La Administración de Parques Nacionales había solicitado para él una condena de siete años de prisión efectiva.

Este jueves, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia dictó sentencia contra él y contra su pareja, María Belén Salinas por los hechos ocurridos a partir del 10 de julio de 2021 en el Parque Nacional Los Alerces.

La resolución fue emitida por el juez de Cámara Enrique Nicolás Baronetto, quien consideró acreditados los delitos imputados por la Fiscalía y la querella de Parques Nacionales.

Chubut: las condenas a Cruz Cárdenas y su pareja

De acuerdo con el fallo, Cárdenas, un ex brigadista de montaña convertido en líder mapuche, fue hallado culpable como coautor de usurpación por despojo, daños agravados y atentado a la autoridad agravado.

Por estos delitos recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, a lo que se suma el cumplimiento de reglas de conducta durante cuatro años.

Torres en el desalojo en Los Alerces El gobernador chubutense, Ignacio Torres, presente en el desalojo en el Parque Nacional Los Alerces.

Por su parte, Salinas fue condenada como coautora del delito de daño agravado y deberá cumplir un año y seis meses de prisión en suspenso, además de dos años bajo reglas de conducta.

Las reglas impuestas a ambos incluyen la obligación de fijar residencia en un lugar determinado, presentarse periódicamente ante los organismos de control judicial, abstenerse de generar conflictos con pobladores y autoridades, y no cometer nuevos delitos.

En caso de que incumplieran estas medidas, la condena podría pasar a ser de cumplimiento efectivo.

De brigadista a líder mapuche

Cruz Cárdenas está además señalado, por parte del gobierno provincial y de la Administración de Parques Nacionales, como principal sospechoso de los incendios provocados en enero de 2024 en el mismo Parque Nacional Los Alerces.

Sin embargo, la condena que recibió este jueves no está vinculada con esos episodios sino con lo ocurrido entre 2021 y 2024 cuando la toma en el Parque Nacional fue desalojada en un sonado operativo del que tomaron parte el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Hasta 2019, Cruz Cárdenas fue brigadista contra los incendios forestales. Ese año renunció, pero ya desde 2016, cuando se declaró integrante del pueblo mapuche, había comenzado a desconocer la autoridad de la Administración de Parques Nacionales.

Poco antes de la irrupción en el territorio de Los Alerces, confirmó que adscribía al pueblo mapuche y desconocía al Estado Argentino.

Una de las letradas de la Asociación Gremial de Abogados que defendió al líder mapuche sostuvo durante el juicio que el hecho del que se lo acusaba no era “usurpación, sino recuperación de territorio” y planteó que el conflicto debía ser resuelto por vías civiles o políticas públicas, algo que fue rechazado por el Tribunal. “Ningún gobierno cumplió con los relevamientos ni otorgó tierras aptas”, cuestionó.