Detuvieron en La Pampa una camioneta que llevaba 12 antílopes muertos

La detectaron en un control en la ruta. Los animales eran producto de caza ilegal. Se los estaban llevando a Santa Fe .

En un operativo de control que se estaba llevando a cabo en la Ruta Provincial 18 de La Pampa , a unos 50 kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires , los agentes que realizaban las inspecciones detectaron un caso de caza furtiva de gran magnitud: en una camioneta Volkswagen Amarok estaban transportando los cuerpos de 12 antílopes muertos.

El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 56 de la Ruta 18, en el acceso a la localidad de Doblas.

Allí, efectivos de la Subcomisaría de Doblas y agentes de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de La Pampa interceptaron al vehículo en el que viajaban tres personas, dos hombres adultos y un menor de edad.

En una rápida inspección, comprobaron que en la caja llevaban 12 antílopes muertos. Los adultos, residentes en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, fueron imputados por caza ilegal, ya que no contaban con los permisos correspondientes.

La imputación se basó en el incumplimiento de la ley provincial que rige la conservación de la fauna silvestre.

La caza en La Pampa

En La Pampa, la caza del antílope está habilitada solo en un período determinado del año que para 2025 fue establecido entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.

Antílope negro El antílope negro es natural de la India y fue introducido en La Pampa solo para la caza deportiva.

Además, los cazadores deben contar con el permiso de caza expedido por una entidad autorizada, y la autorización con firma certificada del dueño del campo donde realicen la actividad.

En este caso, los infractores confesaron haber cazado los animales en un predio rural sin contar con permiso de caza ni la debida autorización del eventual propietario.

Los animales fueron retenidos por los agentes al frente del operativo y luego incinerados en presencia de testigos, en cumplimiento de la normativa.

El antílope negro (antílope cervicapra) no es nativo de La Pampa ni de la Argentina, sino de la India, y ha sido introducido en la región puramente con fines de caza deportiva.

De acuerdo con algunos estudios, la presencia de este animal ha generado ciertos impactos negativos sobre los ecosistemas, y puede ser considerado un potencial invasor de los ambientes de pastizales, además de exponer problemas para su control.

Se lo considera de riesgo medio como invasor de fauna y flora nativa, y su control no ha provocado nunca mayores dificultades.

Un trofeo codiciado

Junto con el ciervo colorado y el jabalí europeo, el antílope negro es una de los principales atracciones para la caza mayor deportiva que tiene en la provincia de La Pampa muchos de los principales cotos de la Argentina, y uno de los favoritos de los cazadores.

Los machos se distinguen por su pelaje oscuro con contrastes blancos y cuernos espiralados que superan los 50 centímetros, convirtiéndolos en uno de los trofeos más impresionantes y codiciados. En los territorios pampeanos se mueven en manadas, en campo abierto, con machos dominantes que defienden sus territorios.

La temporada alta de caza se desarrolla durante la primera mitad del año, aunque continúa habilitada en los primeros meses de la segunda mitad y en los últimos años se ha ido extendiendo.