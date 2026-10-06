Directivos de una cooperativa de luz que pidió aumentar tarifas se auto asignaron sueldos de ocho cifras

La escala de honorarios fue difundida a la par de un informe que pedía precios más altos para cubrir un déficit mensual de $2.300 millones. Las explicaciones.

Una cooperativa a cargo del servicio de energía eléctrica en la provincia de Chubut quedó en el eje de la polémica a partir de dos situaciones casi simultáneas: un pedido de aumento de tarifas que plantearon como necesario y, casi a la vez, la auto asignación de haberes mensuales que, en algunos casos, alcanzarían las ocho cifras.

La Cooperativa Eléctrica de Trelew se volvió noticia en los medios locales a partir de que se conoció la nueva escala de honorarios para los integrantes del Consejo de Administración.

La situación se conoció a través de un comunicado oficial de la propia Cooperativa , que anunció que el Consejo de Administración había fijado “los honorarios y criterios de dedicación de sus autoridades”.

Para eso, el Consejo tomó como referencia la categoría “Gerente Área” del Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza. En base a esa categoría, la presidenta de la entidad, Andrea Luna, cobraría un haber mensual de aproximadamente $15 millones, según publicaron los medios locales Jornada y El Valle Online.

Aunque las cifras no trascendieron oficialmente, el propio organismo administrativo reconoció que "la escala salarial de Luz y Fuerza se tomó como referencia tal como se venía haciendo en consejos anteriores".

Asimismo, confirmó tácitamente los montos informados, al decir que "lo que percibe cada consejero no es el monto bruto que se intenta instalar" sino que hay retenciones y descuentos "que alcanzan aproximadamente al 40%". De tal modo, los honorarios de bolsillo de Luna estarían entre 9 y 10 millones de pesos.

De manera casi simultánea, otra noticia había sido un informe de situación financiera dado a conocer por la misma cooperativa, que marcaba que en agosto último tuvo un déficit de más de $2.300 millones, por el cual pedía una “actualización de la tarifa” para garantizar la continuidad de los servicios.

Andrea Luna, presidenta de la Cooperativa de Trelew.

En este comunicado, se señaló que en agosto la Cooperativa tuvo aproximadamente $8.860 millones para hacer frente a sus obligaciones, en tanto que los compromisos que debieron ser atendidos durante el mismo período rondaron los $11.162 millones, consolidando de este modo el déficit de $2.302 millones.

«La actualización de la tarifa resulta fundamental para adecuar los ingresos a los costos reales de funcionamiento y garantizar la continuidad de los servicios. Al mismo tiempo, la revisión y renegociación de las deudas acumuladas busca evitar que las obligaciones de períodos anteriores condicionen la capacidad de la institución para atender las necesidades actuales de la comunidad», indicó el comunicado de la prestataria presidida por Luna.

El dato de los honorarios

En lo que respecta a los honorarios del directorio, desde la Cooperativa no difundieron los números precisos sino que informaron que la presidenta percibirá el equivalente al 100% de la categoría “Gerente área”, el vicepresidente, el secretario y el tesorero cobrarán el 80% y el resto de los integrantes (prosecretario, protesorero, síndico, vocales y delegado municipal), entre el 40% y el 50%.

Los medios que informaron la novedad fueron los que hicieron el cálculo e indicaron que los honorarios brutos rondarían los $15.000.000 para la presidencia, $12.000.000 para los cargos inmediatos inferiores y entre $6.000.000 y $7.000.000 para los más bajos.

“Este es un Consejo de Administración activo, que está trabajando todos los días y que asumió la responsabilidad de conducir una institución que atraviesa una situación económica y financiera muy compleja. Cada uno de los integrantes tiene responsabilidades y tareas concretas, y entendemos que eso tiene que estar reflejado en un criterio claro y transparente”, precisó la titular de la cooperativa de Trelew.