Juicio por la mujer que recibió formol en vez de anestesia: "Las secuelas serán de por vida"

Por el caso imputaron a una médica del Hospital Zonal de Puerto Madryn . La paciente había ido a hacerse una biopsia. Desde entonces está en tratamiento.

Lydia Ávalo, la mujer a la que le inyectaron formol en Puerto Madryn, con su hija, Alejandra Muñiz.

La hija de Lydia Ávalo, la mujer que recibió formol en lugar de anestesia durante los preparativos para una biopsia sencilla en el Hospital Zonal Andrés Ísola, de Puerto Madryn , provincia de Chubut , aseguró que “le produjeron una lesión de por vida” a su mamá.

Alejandra Muñiz se expresó de ese modo en el edificio de Tribunales de Puerto Madryn donde se realizó la audiencia de apertura de investigación, presidida por la jueza Stella Eizmendi, contra la médica María Jimena Nuño por el presunto delito de lesiones culposas.

La audiencia debió hacerse hace algunas semanas pero fue postergada y recién se llevó a cabo en la última semana del año por pedido de la defensa de la médica.

En el hecho que se investiga, Ávalo, de 74 años, recibió dos dosis de formol en lugar de anestesia. “La audiencia se trató de la apertura formal de la imputación de la médica que le inyectó dos veces formol a mi mamá”, dijo Muñiz, y lamentó tener que “revivir todo el tiempo lo mismo”. “Es una tragedia lo que le hicieron”, sostuvo.

Puerto Madryn: la recolección de pruebas

La jueza Eizmendi estableció el plazo legal habitual de seis meses para que la fiscalía investigue el caso y recolecte pruebas antes de la elevación formal a juicio.

Hospital Zonal Andrés Ísola de Puerto Madryn.jpg Hospital Zonal Andrés Ísola de Puerto Madryn.

“Hay sobradas pruebas -garantizó Muñiz-. Así que estamos convencidas de que todo va a salir a la luz y de que va a hacer justicia”.

Por su parte, Ávalo relató que aún sigue padeciendo las consecuencias de lo que ocurrió en el Hospital Ísola. “Todavía sigo con estudios. El otro día tuve que ir a Comodoro Rivadavia porque me tuvieron que hacer un estudio muy invasivo con radioactividad y la pasé mal”, afirmó.

Los estudios, que se realizan con el fin de descartar cualquier situación anexa que pudiera aparecer por la colocación de formol, fueron solicitados por el dermatólogo que actualmente atiende a Lydia.

“El dermatólogo no es el mismo que indicó la biopsia -aclaró Muñiz-. Ese dermatólogo no apareció nunca hasta el día de hoy”. Por razones obvias, el tratamiento y seguimiento de la paciente no se realiza en el hospital de Puerto Madryn.

"No se me va a curar nunca"

La hija de Lydia relató que la necrosis que le generó la aplicación de formol obligó a que le realizaran una intervención quirúrgica posterior.

“La lesión es por vida. Esto no se me va a curar nunca, siempre voy a quedar con el sello de esto. Y por eso me están haciendo tantos estudios. Además, tuve problemas digestivos, de riñones, a partir del formol, alergias a los antibióticos que nunca había tenido, me cambiaron el antibiótico, y también me dio alergia”, agregó la paciente.

“Hay días que me siento bien, otros días no me siento tan bien y no puedo hacer muchas cosas -añadió-. Todo lo que me dan me hace una reacción mala. No sé si es por el formol o no. Eso lo tendrían que saber los médicos pero ellos tampoco lo saben”.

Muñiz insistió en el pedido de justicia y que se investigue a fondo. Hay cantidad de involucrados, cantidad de testigos, cantidad de pruebas”.