Participan vehículos de cinco países. El acampe es junto a un lago de la Patagonia argentina. Por qué se eligió la provincia de Chubut para el evento.

Más de 200 motorhomes en un Parque Nacional: cómo es el encuentro de "rodanteros" que dura una semana.

El Parque Nacional Los Alerces , en la provincia de Chubut , es el lugar elegido para el 18° Encuentro Sudamericano de Ranchomovilismo -o, como los mismos organizadores lo definen: el “encuentro de rodanteros”- que reúne a más de 200 motorhomes y sus habitantes.

El evento, que se desarrolla durante una semana, entre el 8 y el 15 de octubre, es organizado por la Asociación de Rodanteros Argentinos y la Asociación Sudamericana de Ranchomovilismo , e impulsado también por la administración del Parque Nacional, que lo declaró de interés institucional y lo fijó como punto de inicio de su temporada turística 2026/27.

Esquel es el punto de encuentro principal para estos fanáticos de las recorridas sobre ruedas que llegaron desde diversos puntos de la Argentina y varios países sudamericanos.

La parada de las casas rodantes, junto al Futalaufquen

Con el objetivo de asegurar la preservación del área protegida de Chubut, los organizadores diseñaron un plan operativo preciso, en especial en lo que respecta a la instalación de los vehículos.

La mayor parte de las motorhomes acampa en el Camping Los Maitenes, el primer camping al que se accede desde la puerta central del parque Los Alerces, un predio de 10 hectáreas con salida directa a la costa del Lago Futalaufquen.

La Trochita le dio la bienvenida al encuentro de motorhomes.

Mientras tanto, el resto se distribuye en otros sectores autorizados.

“Estamos hablando de casi 250 rodanteros”, le dijo José María Rossi, un prestador turístico de Esquel, al medio local EQSNotas.

Asimismo, confirmó que el encuentro convocó a gente “de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y la Argentina”.

Una hoja de ruta con turismo en Chubut

La elección del lugar y la fecha del año para el encuentro no fue casual sino que coincide con la temporada de mayor esplendor del campo de tulipanes de Trevelin, uno de los lugares que despertó mayor expectativa entre los viajeros.

Por cierto, no es el único atractivo turístico de la zona tenido en cuenta para el encuentro. El comienzo de las actividades tuvo lugar en la estación de tren del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.

Por otra parte, las autoridades locales de Turismo apuntan a promocionar otros destinos cercanos, como Piedra Parada y Corcovado.

Según detalló el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Gabriel Cortinovis, la idea de llevar el encuentro de motorhomes a Esquel surgió en el contexto de las dificultades que atravesó la región durante el verano pasado por los incendios forestalea, “como parte de un plan de recuperación de la actividad turística regional, uno de los principales motores económicos que debemos sostener”.

El hecho de que la presidenta de la Asociación de Rodanteros Argentinos, Claudia Yaryura, sea chubutense -tiene su lugar de residencia en el otro extremo de la provincia de Chubut, en Rada Tilly, aunque, obviamente, no suele estar mucho tiempo en un mismo sitio-, le dio a la iniciativa el envión suficiente para terminar en la región de la cordillera patagónica.

Por su parte, desde el municipio indicaron que la realización del encuentro también contribuye a consolidar a Esquel y su entorno natural como destinos para el turismo itinerante, una modalidad que permite descubrir los paisajes de la Patagonia y disfrutar de experiencias vinculadas con la naturaleza.