Quién es el senador por Santa Cruz que dijo que va a ir a las sesiones en pijama

El legislador patagónico aseguró que, en esos momentos en los que estaba en danza el quórum que podía definir si se trataban o no los proyectos que incomodaban al Gobierno, se demoró su ingreso al recinto del Senado porque no le permitían pasar argumentando que no cumplía con las normas de vestimenta. El senador no se había puesto corbata.

Carambia junto a su colega de bancada Natalia Gadano en el recinto de la Cámara alta, en diálogo con el senador radical Eduardo Galaretto.jpg Carambia (a la derecha) es senador por Santa Cruz desde diciembre de 2023.

“No me dejaban entrar porque no tenía corbata. ¿Le pueden informar por favor a la gente que está en la entrada, que me tienen que dejar entrar?”, protestó a viva voz Carambia ante la sorpresa de los demás legisladores. Pero el santacruceño no se quedó allí. “Es más -advirtió con ironía-, la próxima vengo en pijama”.

El recorrido de Carambia en Santa Cruz

Carambia ingresó al Congreso de la Nación en 2023, tras ganar la elección en Santa Cruz integrando la lista que llevó a la gobernación a Claudio Vidal.

El ahora senador, de 41 años de edad, anteriormente fue intendente de Las Heras -su ciudad natal- durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2019 y de 2019 a 2023.

En la primera de las dos elecciones accedió al cargo en representación del partido político vecinal Moveré, que él mismo fundó. En la de 2019, Moveré ya estaba integrado a la fuerza referenciada en el petrolero Vidal.

Como parte de este espacio, en 2023 intentó llegar a la gobernación, pero fue derrotado por Vidal mediante el sistema de “ley de lemas” vigente en la provincia del sur. No obstante, consiguió la banca en el Senado de la Nación.

Una mesa de camping en el Senado

En los últimos meses, Carambia ganó notoriedad porque él y su comprovinciana Natalia Gadano quedaron en una suerte de posición de “árbitros del quórum”, debido a la conformación del Senado y a que no integran ni el sector de oposición férrea al Gobierno nacional ni el de quienes suelen acceder a los deseos del Poder Ejecutivo.

El del pijama no es el primer incidente con el que el santacruceño llama la atención desde su asunción en 2023.

En marzo de este año, fue noticia porque -a la manera de lo que hacía Javier Milei en su época de diputado- anunció que sortearía su sueldo. Lo hizo después de presentar una nota pidiendo la suspensión del aumento a los senadores que había formalizado la vicepresidenta Victoria Villarruel, y de que su pedido no tuviera eco.

Más llamativo fue lo que hizo en diciembre de 2023, pocos días después de haber jurado como senador. Como protesta porque a diez días de aquella jura todavía no le habían asignado oficina, decidió instalar su despacho en un pasillo del Senado: llevó una mesa de camping y un par de sillas y se ubicó allí junto a un asesor, en el pasillo principal que da al despacho de Villarruel.