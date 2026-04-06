"Robamaridos": le hicieron pintadas en la pared, le incendiaron la casa y su perro murió quemado

Forzaron la entrada e indicaron las llamas minutos después de que la dueña saliera a trabajar. La policía de Trelew lo investiga como un hecho premeditado.

La pintada con la inequívoca acusación que le dejaron a la dueña de la casa incendiada en Trelew.

Un ataque que la policía investiga como premeditado destruyó una vivienda de Trelew, en Chubut. Los autores forzaron el ingreso, prendieron fuego en varios sectores del inmueble y dejaron pintadas intimidatorias en las paredes. Uno de los perros de la dueña de casa quedó atrapado adentro y murió. Otros, sueltos afuera, pudieron salvarse.

El hecho ocurrió este lunes a la mañana a metros de la intersección de las calles Cacique Nahuelquir y México , en el barrio Loteo Belgrano . Pasadas las 8 , un llamado al servicio de emergencias alertó sobre un incendio en una vivienda particular. Los Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía del Chubut llegaron al lugar y se encontraron con un panorama devastador: las llamas ya habían alcanzado gran parte de la estructura y el humo se extendía por el interior del inmueble.

El trabajo para controlar el fuego demandó un esfuerzo sostenido. Las llamas habían comprometido principalmente el frente de la casa, el comedor y la cocina, y habían causado daños importantes en muebles, electrodomésticos y otros elementos del hogar. Pero una vez sofocado el siniestro, lo que encontraron adentro dejó en claro que no se trató de ningún accidente.

Las pintadas hablaron

Al recorrer el interior del inmueble, entre paredes ennegrecidas por el humo y sectores parcialmente consumidos por el fuego, los efectivos descubrieron pintadas realizadas con aerosol negro que aún podían leerse con claridad.

Los mensajes decían "robamaridos" y "hdp". Estaban escritos en las paredes internas de la vivienda y, pese al daño provocado por las llamas, seguían siendo visibles.

La vivienda incendiada en venganza - trelew - robamaridos La casa incendiada intencionalmente en Trelew: los investigadores piensan que los autores del ataque conocían los movimientos de su dueña. Diario Jornada

Esas inscripciones cambiaron el curso de la investigación desde el primer momento. Su tono era personal e intimidatorio, y apuntaban directamente a la propietaria del inmueble.

Para los investigadores, las pintadas no solo confirmaron que el ataque fue premeditado, sino que también aportaron una pista concreta sobre el posible móvil: el hecho estaría relacionado con un conflicto previo dirigido específicamente contra la dueña de la casa.

El perro encerrado en el baño

Durante la inspección del interior de la vivienda, los atentes hallaron además el cuerpo sin vida de uno de los perros de la mujer atacada.

El animal había quedado encerrado en el baño y no logró escapar del fuego ni del humo. Quedó atrapado mientras el incendio avanzaba a su alrededor, sin posibilidad de salir.

Los otros perros de la casa, en cambio, corrieron una suerte distinta: se salvaron porque en el momento del ataque estaban afuera, y pudieron ponerse a salvo.

La dueña de casa no estaba en la vivienda cuando comenzó el fuego. Fuentes policiales confirmaron a Diario Jornada que "el domicilio estaba deshabitado, la propietaria salió minutos antes a su trabajo." Esa coincidencia no pasó inadvertida para los investigadores.

Robamaridos hdp - casa incendiada intencionalmente en trelew - destrozos El fuego fue iniciado en distintos puntos de la vivienda y causó destrozos. Diario Jornada

El hecho de que haya existido esa breve ventana de tiempo entre la salida de la mujer y el inicio del siniestro es uno de los puntos que más fotalece la idea de que los eventuales autores sabían muy bien lo que hacía.

Los pesquisas no descartan que los responsables conocieran los movimientos de la propietaria o los hayan estudiado especialmente antes de meterse en la casa, como para poder hacerlo en el momento más indicado, sin riesgos de ser descubiertos y con tiempo para actuar.

Ajuste de cuentas o venganza personal

La reconstrucción preliminar del hecho indica que los autores —aún no identificados— saltaron el portón de acceso y forzaron la puerta principal de la vivienda.

Una vez adentro, iniciaron focos ígneos en distintos sectores del inmueble. Fuentes policiales precisaron que el incendio "fue producido por autores desconocidos que ingresaron a la vivienda saltando el portón de ingreso y la puerta de acceso donde iniciaron el foco ígneo, causando gran daño en todos sus muebles y electrodomésticos."

Por las características del ataque y los mensajes hallados en las paredes, la hipótesis principal que manejan los investigadores apunta a un ajuste de cuentas o bien a una venganza personal dirigida contra la dueña de la vivienda.

En el lugar intervino el Ministerio Público Fiscal, junto con personal de la División de Investigaciones y Criminalística, que llevó adelante peritajes para establecer la mecánica exacta del incendio y relevar posibles huellas, rastros o registros fílmicos que permitan identificar a los responsables. Hasta el momento no hay detenidos y la investigación permanece abierta.