Salvó su vida por milagro: una nena de Puerto Madryn fue succionada por la bomba de una pileta

La familia, que vive en Rawson, había alquilado la casa quinta en Madryn para pasar unos días de vacaciones.

En ese contexto y en medio de la ola de calor, la nena estaba dentro de la pileta cuando la bomba de agua, que no tenía tapa de seguridad, empezó a succionarla.

Screenshot_1.jpg Tamara Freeman, la mamá de la nena accidentada en Puerto Madryn.

La niña perdió el conocimiento y sus padres lograron rescatarla y la llevaron hasta la comisaría 5ª de Puerto Madryn.

RCP y terapia intensiva

En la sede policial, el oficial subinspector Ezequiel Ojeda comenzó a realizarle las maniobras de RCP a la chica, mientras que posteriormente el sargento ayudante Antonio Guari la trasladó hasta el Hospital Ísola, donde los médicos lograron estabilizarla y la dejaron internada en terapia intensiva.

«Habíamos ido a pasar un fin de semana y, de repente, todo cambió por una irresponsabilidad del dueño. No tenía puesta la tapa de succión de la pileta y estaba prendida”, confirmó Tamara Freeman, mamá de la niña accidentada.

“Mi nena estaba nadando al lado cuando la bomba la succionó. Me decía que le dolía, lloraba y gritaba, hasta que en un momento dado se desmayó. Cuando cortaron la térmica, recién pudimos sacarla, ya desmayada”, agregó.

“La agarré con el toallón y estaba lastimada. Justo pasó un hombre en una camioneta, quien nos llevó hasta la comisaría más cercana, la Comisaría Quinta, a unas tres o cuatro cuadras”, continuó Freeman.

«Salieron los policías, me la sacaron de los brazos y la acostaron en la mesa que estaba ahí. Cuando le hicieron RCP, mi nena recién ahí despertó. Sufrió traumatismo genital por la succión de la pileta, estuvo tres días en terapia intensiva y cuatro días en sala común», completó.

Reconocimiento a los policías de Puerto Madryn

Ojeda y Guari, los dos policías que actuaron en la emergencia, fueron reconocidos por la Jefatura de Policía de Puerto Madryn.

«Es un reconocimiento que no me esperaba. Hay muchas situaciones que se viven y son muy pocas las que salen a la luz. Me siento muy contento por poder servir a la comunidad y ayudar en este caso”, comentó uno de ellos.

“Cuando llegamos, la situación era muy complicada. Lo primero que hicimos fue colocarla en un lugar seguro y realizarle RCP. Afortunadamente, logramos estabilizarla hasta que pudo ser trasladada al hospital”, recordó.

“Esto es parte de nuestra vocación y trabajo diario -reflexionó el agente policial-. Para una persona común, un momento así puede generar pánico y llevar a otro accidente, pero gracias a Dios pudimos asistirla de inmediato».