“Es una enfermedad nueva que va atrofiando los músculos y que llevan a la muerte. La prepaga juega con la vida del paciente porque la expectativa es corta y van dilatando para no prestar el servicio”, comentó a LM Neuquén con crudeza Gisela Pervanas, la esposa de Mario, que inició acciones judiciales contra la empresa Swiss Medical, ya que ante cada pedido médicamente justificado la prepaga demora meses en responder y, la mayoría de las veces, la respuesta llega tarde.

“Siempre estamos por atrás. Estamos abandonados por las prepagas, y mucho más en el interior”, sostuvo la mujer que hace dos meses planteó un recurso de amparo para obtener un tratamiento adecuado para su esposo de 53 años. Y agregó. “Cada vez que llamo me atiende una máquina”.

Así ocurrió cuando pidió una silla de ruedas eléctrica para Mario y nunca llegó. Gracias al aporte de los vecinos de San Martín de los Andes la consiguieron. Más tarde hizo falta una cama ortopédica y fue un suplicio conseguir el aval desde Swiss Medical, al igual que la autorización para la práctica de kinesiología, fundamental para aliviar la enfermedad que limita la vida en forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración.

p10-f01a-swiss-medical.jpg

“Hace unos meses reclamamos la internación domiciliaria y la necesidad de un acompañamiento terapéutico diurno, ya que yo tengo que ir a trabajar, mis hijos a la escuela, y no hay quien lo cuide porque está postrado. Y me respondieron desde una oficina de Buenos Aires y sin enviar ningún auditor, a pesar de que el pedido médico iba acompañado de toda la historia clínica, que consideraban que no era necesario”, sostuvo Gisela. Y agregó: “Es macabro y uno paga mes a mes una buena cifra por la prestación”.

Incluso recordó que, en dos ocasiones, solicitaron la compra de una droga en el exterior que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes de ELA “y los pedidos desaparecieron en los escritorios” de Swiss Medical.

Por otra parte denunció que la prepaga sólo le cubre el 30 por ciento de los remedios antidepresivos y las vitaminas que tiene que tomar Mario. “Tampoco contamos con contención psicológica para el paciente ni para el grupo familiar. Este es mi caso pero muchos sufren lo mismo”, enfatizó Gisela.

--> Esclerosis lateral amiotrófica

Es una enfermedad neuromuscular progresiva que afecta las motoneuronas y las vías de conexión entre el cerebro y la médula espinal. Se caracteriza por debilidad y deterioro de las extremidades, rigidez muscular y calambres. Algunos pueden notar que tropiezan cuando caminan o que se les caen las cosas. A medida que las neuronas motoras se deterioran, se incrementa la pérdida de la movilidad en las extremidades y se producen dificultades con el habla, la deglución y la respiración. El científico Stephen Hawking y el escritor Roberto Fontanarrosa son ejemplos.