"En virtud de poder conocer en detalle lo ocurrido acerca de la baja laboral de la agente Pellizzari Sonia Celeste, se solicitó un informe a la Dirección de Personal. En ese contexto, se detalló que la misma se encontraba desde hacía meses cometiendo reiteradas faltas injustificadas, incumpliendo así en sus obligaciones laborales", sostuvieron desde el municipio al diario La Nación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Say my name .. . . @todos_mis_mambos.ok Una publicación compartida de Sωεεт Mια (@soysweetmia) el 25 Abr, 2019 a las 4:59 PDT

"Pellizzari era franquera: trabajaba sábado, domingos y feriados. Por lo cual, cuando faltaba todo el fin de semana era como si faltara toda la semana", agregaron acerca de la mujer que trabajaba en el área de Control Urbano los fines de semana y feriados.

Y concluyeron: "El municipio no tomó esa decisión por los videos. De hecho, hace años que está haciendo esos videos y no hay interés alguno de meterse en la privada de los empleados. El problema es que esta chica no venía a trabajar".

