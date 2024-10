Inseguridad en Centro Oeste: "La Policía no da abasto y cada vez se complica más"

Arrieta indicó además que en reiteradas oportunidades se desatan situaciones con esta vecina como protagonista, ya que habría consumos problemáticos de por medio. "Dos por tres hay alguna novedad con esta persona", señaló.

area centro oeste maria isabel sanchez

Por otro lado, informó que se ha sufrido una seguidilla de robos en otras partes del barrio Centro Oeste en los últimos días (principalmente desde las 20 horas en adelante), que incluyen un robo a un comercio donde dos delincuentes barretearon una puerta con reja en Belgrano y casi Brentana y un violento asalto que sufrió una pareja el sábado a la noche en una plaza de Avenida del Trabajador y que terminó con el hombre siendo noqueado por un delincuente.

Además, una mujer sufrió el ingreso de delincuentes en su casa de Padre Stefenelli al 300, donde los ladrones ingresaron a robar al garaje tras bajar la puerta de una patada.

Estos son solo algunos de los hechos registrados en el sector, ya que aclaró también que algunos vecinos -que ya tienen miedo de salir a la calle- no denuncian o piensan que antes de llamar a la Policía, deben avisarle al presidente de la vecinal.

SFP_Operativo-en-calle-san-martin-150-para-la-policia-en-la-parada-del-colectivo-(4).jpg

"La Policia está, pero no dan abasto y cada vez los delitos son más seguidos y se complica más", sostuvo Arrieta, destacando que Centro Oeste depende de la Comisaría Primera, unidad que se ocupa de un extenso territorio, hasta el barrio Sapere, lindante con el cruce a Cipolletti.

Es por esto que se espera que la comisión se reúna con las autoridades en las próximas horas para discutir la problemática y pensar estratégicamente.

La inseguridad en Confluencia tiene a los vecinos "encarcelados"

Los hechos de inseguridad en el barrio Confluencia de Neuquén aumentaron y los vecinos dicen que ya no saben qué hacer frente a los robos. Días atrás y luego de sufrir un robo por tercera vez en el último tiempo, Patricia, una vecina que vive sobre la calle Obrero Argentino, mostró su fastidio a LU5: "No te dan ganas de salir adelante".

El enojo y preocupación de los vecinos antes los robos está relacionado con la reiteración de los mismos, así como la modalidad, porque muchas veces son realizados a plena luz del día. El viernes 4 de octubre, los delincuentes se llevaron una escalera de 4 metros que Eduardo, el marido de Patricia, usaba para trabajar.

"Ya es la tercera vez que me entran, la segunda vez eran cinco y gracias a los vecinos que intervinieron no pasó a mayores", dijo Patricia. A partir de aquella vez, hace 6 años dice que colocaron una garita sobre la calle Derby, pero la situación no mejoró: "Si no tenés móviles, no tenés policías, la garita está de más".

SFP LMPlay en tu barrio, Confluencia (48).JPG En el último tiempo hubo una ola de inseguridad en el barrio Confluencia. Sebastián Fariña Petersen

Ese viernes, cuando sufrió el tercer robo, Patricia dice que llamó a un móvil de emergencia y recibió una respuesta que la impactó: "El policía me recomienda que ponga un cable con corriente, llegamos a eso". Actualmente, quienes acceden a electrificar las rejas de su vivienda son una mínima parte de la población, ya sea por el peso del gasto económico, el efecto estético o el riesgo para las mascotas.

En ese sentido, la vecina expresó: "Eso se ve en una cárcel, pero somos una sociedad, aportamos a una parte política para que nos cuide y me da bronca porque no es tan complicado".