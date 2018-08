Poné los fideos: apareció otra amante del novio de Sol Pérez

En diálogo con El Show del Espectáculo, ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá en Radio UrbanaBA, Orellano expresó: "No sabía de la existencia de la ex novia. Lo vi un par de veces hace dos meses, tuve sexo, vi lo de Sol Pérez y dije: 'Al mismo tiempo'. No era nada serio pero me enojé".

"Empecé a hablar por un Instagram trucho de él. Nos vimos en mi departamento, siempre juega de visita. Cuando vi lo de Sol lo bloqueé de todos lados, lo putié y lo bloqueé", continuó la joven de 20 años que se define como actriz, bailarina y cantante.

Por último, se refirió a la performance del volante en la cama y aunque no dio detalles, definió: "Rinde". También aclaró que el affaire no fue "nada serio" y que no tenia idea de la existencia de Karen Gramajo, la novia "oficial" de Palacios. Por último dijo que no quiere líos y que no le interesa ser mediática, a pesar de que hace unos días se despachó con un Instagram story en la que pedía a gritos atención.

Ayer cuando estaba al aire en Los ángeles de la mañana, Sol se enteró que Palacios estaba saliendo con Karen Gramajo. "Es manicura y vive en José León Suárez. Lo conoce hace cuatro años. No sé si habrán cortado el viernes", aseguró Yanina Latorre .

Buscando salir de esa incómoda situación, la blonda aseguró estar muy bien, "conociendo a alguien, confío en la persona con la que estoy, porque tengo razones para confiar". A su vez aclaró que no le gusta "estar con personas comprometidas porque me pone en un lugar horrible y no me gustaría que me lo hicieran a mí".

Embed La novia de Ezequiel Palacios terminó la relación porque se enteró por la tele, que el jugador visitaba a Sol Perez pic.twitter.com/4QHto6PhUv — ANGEL (@AngeldebritoOk) 20 de agosto de 2018

