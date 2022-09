Por qué Alejandra Maglietti durmió en el piso cuando fue novia de Jonás Gutiérrez

Jonás Gutiérrez la noche que Alejandra Maglietti durmió en el piso.mp4 Jonás Gutiérrez contó en El show de Ulises Jaitt cómo fue la noche en que Alejandra Maglietti tuvo que dormir en el piso cuando fue a visitarlo a España.

"Los perros estaban acostumbrados a dormir arriba de la cama y, bueno, la fueron corriendo de a poquito. Se tuvo que bajar... Yo no me di cuenta porque me tenía que ir a entrenar. En ese momento tenía cinco perros, ahora tengo dos", se justificó cuando tuvo que explicar por qué su novia durmió en el piso y los perros en la cama.

Jonás también aclaró por qué no se casó de la panelista de Bendita Tevé. "Se iban a casar, iban a tener un hijo, ¿por qué crees que quedó en la nada?", quiso saber el hermano de Natacha. "La vida son momentos y son decisiones. Creo que si nosotros no llegamos a casarnos y formar una familia es porque uno en ese momento uno quería y el otro no", contestó Jonás.

"Es una gran mujer que estuvo conmigo en un momento muy difícil", dijo el ex jugador. Aunque reconoció que ya "no volvería a estar en pareja con Alejandra. En su momento pasamos una relación muy linda, después no termino de la mejor manera porque se termino el amor. Los caminos nuestros están separados. Hacer futurología no me gusta", dijo Gutiérrez.