Qué dijo Cinthia Fernández cuando le contaron que su ex "sale todas las noches"

"Charlamos?", fue la invitación de Cinthia. Las preguntas y comentarios no tardaron en llegar. Entre todos ellos, hubo uno que se destacó: "Estaba mirando las historias del papá de las nenas y todos los días está de joda. Ah, pero para la cuota..." , escribió una usuaria haciendo referencia al exhorbitante monto que su ex le debe en concepto de cuota alimentaria de Charis, Bella y Francesca .

Cinthia Fernández dice que Defederico no trabaja y vive la buena vida.mp4 Cinthia Fernández dijo en Intrusos que Matías Defederico "no trabaja y vive la buena vida".

Si bien en Instagram no se explayó más sobre el tema, sí lo hizo repetidas veces en los programas de espectáculos. “Defederico es capaz de cualquier maldad, le faltan huevos. Me debe más de 4 millones, que vaya a laburar. Se dedica a ir a comer afuera”, dijo hace unos días en Socios del Espectáculo.

Cuando le preguntaron en Intrusos si el ex jugador había aceptado la propuesta de Luis Ventura de regresar al fútbol en Victoriano Arenas, donde el periodista es director técnico, la respuesta de Fernández fue contundente: "No. Claramente no tiene ganas de laburar".

"Si te están ofreciendo laburo. Si vos no llegás a pagar una cuota alimentaria, no tenés ganas de laburar y después se te ve viviendo la buena vida, chupando cincuenta botellas de champagne... Que no me vas a decir que se las regalan... No me las regalan a mí, se las van a regalar a él", estalló la panelista dejando bien en claro que no le cree nada al padre de sus hijas ni a su ex suegra.