Qué opinó Ángel de Brito sobre el trabajo de Yanina Latorre al frente de LAM

Ángel de Brito se encuentra de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, y no deja de estar en contacto con sus seguidores en redes sociales. En las últimas horas atendió a sus preguntas y llamó la atención su respuesta cuando le preguntaron por la conducción de Yanina Latorre en LAM, el programa que normalmente conduce Ángel por la señal de América TV .

Luego, otro usuario señaló: "Yanina es un 10 conduciendo, pero se te extraña". Nuevamente, Ángel se encargó de aclarar que no ve el programa mientras descansa, pero elogió a su compañera: "No veo el programa de vacaciones, pero no tengo dudas sobre las habilidades de Yanina".