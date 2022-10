¿Qué pasó entre Susana Roccasalvo y Ángel de Brito en los Martín Fierro? El video de la polémica

“Ustedes saben que en su momento yo le inicié un juicio a Ángel de Brito por un adjetivo que usó en mi contra, mientras yo no formaba parte del tema, y hace uno o dos meses dijo que yo había perdido el juicio”, dijo Roccasalvo durante su descargo en la emisión del domingo de Implacables. “El tema es que anoche, durante la entrega de los Martín Fierro, en un momento me quedé en una mesa que no era la mía y ya casi terminando la fiesta aparece Ángel de Brito y me dice: ‘Escuchame, boluda, te estaba buscando, tenemos que hablar, somos colegas, ¿cómo llegamos a un juicio?’”, contó la periodista.

“Le digo: ‘mirá... vos tiraste el primer dardo’. Nunca me llamó, entonces le dije a un abogado que tome el caso. Y me dice: ‘¿pero por qué no nos tomamos un café?’. A lo que yo no tengo ningún problema”, siguió la conductora. “Pero ¿Qué pasó? Aparecieron tres periodistas detrás mío, que no voy a nombrar, grabando con sus celulares. A una de ellas creo que le dije: ‘estúpida’ y le pedí que dejara de hacerlo”, explicó después.

Por su parte, De Brito rompió el silencio vía Twitter unos minutos después del descargo de Roccasalvo. “¿Quién me dijo ‘te voy a tirar con el celular’? #MartinFierro. ¿Esto no lo contó la cara de roca?”, escribió en el primer posteo. “MENTIROSA. Le dije otra cosa”, añadió en otro tuit.