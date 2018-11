La versión final fue publicada ayer y durante la emisión de hoy de Intrusos, Jorge Rial la destruyó. “¿Vieron la tapa de Caras, chicos? Primero, no la entendí. No entiendo el concepto de la tapa. Está mal hecha. Es fea. Es oscura. No hay recorte. No me gusta editorialmente, artísticamente”, arrancó Rial su fuerte crítica y continuó diciendo: “Son como figuras que no tienen conexión, salvo los hijos. Pero no es lo mismo Marley, que Luli y que Flavio. ¿Y por qué Mirtha tiene que estar en todas las tapas? En la tapa de los bebés, en la tapa de la gente grande, en la tapa de La Rural... Las tapas de Susana y de Mirtha no venden. Venden en función del quilombo”.