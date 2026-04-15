River se mide ante Carabobo en el Monumental
Tras empatar ante Blooming en el debut, el Millonario disputa la segunda jornada de la Copa Sudamericana.
River recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada.
El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.
Las formaciones de River y Carabobo
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.
- Copa Sudamericana 2026.
- Grupo H.
- Fecha 2.
- River – Carabobo (Venezuela).
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
- VAR: Carlos Orbe (Perú).
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