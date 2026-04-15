River se mide ante Carabobo en el Monumental

River recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela , por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana , con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.