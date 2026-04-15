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La Mañana River Plate

River se mide ante Carabobo en el Monumental

Tras empatar ante Blooming en el debut, el Millonario disputa la segunda jornada de la Copa Sudamericana.

River juega en el Monumental.

River juega en el Monumental.

River recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

Las formaciones de River y Carabobo

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

  • Copa Sudamericana 2026.
  • Grupo H.
  • Fecha 2.
  • River – Carabobo (Venezuela).
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
  • VAR: Carlos Orbe (Perú).

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