Se destapó la olla

La verdad es que me llevaba bien con todas”, comenzó contando primero la rubia en una entrevista con la revista Azeta. Sin embargo, luego reconoció algunos detalles que nunca habían sido revelados: “Con Vale (Gastaldi) éramos de estar mucho tiempo juntas y de salir.

Nos íbamos de vacaciones juntas a Carmelo (Uruguay)”, agregó sobre su relación con las otras integrantes. Sobre Lissa Vera, aseguró que siempre tuvieron “conexión”. A Ivonne la recuerda como a “la más chiquita del grupo”.

Hasta ahí todo bien. Pero el momento más tenso fue cuando la consultaron por Lourdes, que hace dos semanas hizo su aparición en las pista del Cantando 2020. “El tema es que ella estaba siempre como muy arriba. No fue con la que más me llevaba.”, explicó Da Cunha, quien actualmente está muy ligada a la práctica del yoga. “He dado clases a beneficio de fundaciones y hogares”, dijo la ex Bandana.