“Hicimos hincapié en la parte del relato que habla de la pasión entre ellos. Ojalá haya podido transmitirse”, continuó la actriz, que también describió sus sensaciones a la hora de hacer la escena erótica.

Momento y disposición

Si bien no fue la primera que hizo en su extensa carrera –la última fue con Esteban Lamothe en Las Estrellas (2017)–, Celeste admitió que es inevitable no sentirse del todo a gusto. “Por más que uno trate de ponerle humor para sobrellevar mejor la cosa, y que pase rápido, no dejan de ser momentos de cierta incomodidad. Pero todo lleva a lo mismo: ponerse a disposición de lo que la escena quiere contar”, explicó la actriz al portal de Teleshow.

Por su parte, Celeste recordó que antes de grabar dichas imágenes miró varias veces la escena de La Mary para luego reunirse con Paniagua y repasar juntos los textos. Sin embargo, la participación que le resultó más difícil fue la interpretación de la Susana de los 80, cuando ya era reconocida. “Fue la primera que filmé y la única escena de la etapa rubia, donde Susana estaba convertida en el ícono que es hoy. Yo siento que ese peso, el de ser tan reconocible o comparable (con Susana) era lo más jugado.

Su, Susana

La actriz marcó la diferencia entre crear un personaje nuevo y tener que interpretar a alguien que ya conoce su historia. “Nosotros partimos de la premisa de comprender que lo mejor que podíamos hacer era buscar nuestra propia Susana: la que se cruza con Carlos y se enamora, la que hace aquella película con él, la que se retira a tiempo cuando ve que las cosas se ponen feas”, reveló la actriz. “Trabajar más desde un lugar de contacto de vínculo entre estas dos personas, más que ir a la máscara de parecidos que muchas veces termina cayendo en una parodia”, agregó.

Por eso Cid intentó ser “lo más respetuosa posible”, más allá de que su labor como actriz “consiste en ponerles el cuerpo a escenas y textos que los autores y dirección han elaborado previamente”.

