El hincha de River quiere que gane la Libertadores, es lo que más nos tira, si bien la Copa Argentina es importante y también en ese torneo estamos en la semi. Aparte la Libertadores te da la chance de jugar el Mundial de Clubes, que es lo máximo. Lo que me pone contento es que River tiene muchas opciones de ganar cosas, como ha sido históricamente. Se viene Lanús por la Copa, pero creo que si River funciona bien, no tiene rival en Argentina. Me encanta Neuquén y me gustaría volver cuanto antes, allá tengo mucha gente amiga.

