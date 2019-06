Sin luz, Mirtha no pudo bajar las escaleras de su casa y no salió al aire

A una semana del polémico aplauso para Los Nocheros, Mirtha no tuvo revancha en sus clásicos almuerzos domingueros. Es que a último momento se decidió suspender el envío ya que por el corte de luz que afecta a todo el país Legrand no pudo salir de su domicilio ya que no andaba el ascensor y la conductora se vio imposibilitada, tras su operación, de bajar las escaleras del edificio.