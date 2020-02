Ska-P: "Zanon es un ícono y un ejemplo, tenemos que defenderlo"

Antes que Ska-P suba a escena, el grupo platense Corzo Gómez se presentará por primera vez en el Ruca. Luego será el turno de Puel Kona, banda mapuche neuquina que en 2018 teloneó a Roger Waters en el estadio único de La Plata.

- En su nueva visita a la Argentina van a hacer solo dos fechas: en el festival de Baradero y en Neuquén. ¿Por qué decidieron hacer dos presentaciones en el país?

Este es el segundo año de la gira “Game Over”. El año pasado tocamos en La Plata, en Cosquín Rock, y ahora se han sumado estos dos conciertos. Para mí siguen siendo muy pocos, pero el año es largo y vamos a ver qué ocurre y si se puede dar un regreso.

- La hermandad con los obreros de Zanon viene desde hace muchos años, ¿qué recuerdo les quedó de ese show en la fábrica?

Aquel show fue realmente mágico (furon más de 10 mil personas). Es uno de esos conciertos que queda grabado en el corazón porque habíamos escuchado hablar mucho de Zanon, de su historia, de cómo sacaron la fábrica adelante los obreros. Ellos mostraron al mundo que el patrón, al fin y al cabo, es una figura irrelevante. Los trabajadores, si se organizan bien, funcionan, si es que el gobierno de turno se los permite. Es algo que hay que decirlo. Ahora con el paso del tiempo nos encontramos y nos contaron que la situación estaba un poco “jodida”, y por eso nos organizamos para hacer este concierto para echar una mano a ellos. Creo que Zanon es un ícono y ejemplo porque todos los que descendemos de la clase trabajadora tenemos que defenderlo.

- Analizando su discografía, los postulados ideológicos, las luchas que defendieron, el destino de la banda apuntaba a la fábrica y eso no fue casual.

Es evidente y no hemos sido los únicos porque hay más bandas que los apoyaron en la lucha. Para nosotros era un deber estar con los obreros. Esto lo hemos hecho en otros sitios como con los mineros de Asturias (España). Pero no me gusta alardear porque esto se hace con el corazón. No quiero que se piense que esto se hace para algún tipo de publicidad de la banda. Queremos que el concierto esté lleno porque la gente tiene que colaborar. Ellos están (el público) haciendo un esfuerzo. La entrada es más elevada que lo normal y quiero agradecerle a la gente porque sabemos todo lo que les cuesta.

- ¿Cómo ven desde Europa lo que ocurre en esta parte del continente, como es el caso de Chile, el golpe de Estado en Bolivia, el giro a la derecha que tuvieron Uruguay y Brasil?

Son golpes agridulces. Cuando el pueblo de Chile sale a la calle porque el gobierno neoliberal los tiene asfixiados, te das cuenta que hay esperanza y que las cosas puedan cambiar. El cambio de gobierno en la Argentina hizo que echaran a Macri, aunque el nuevo gobierno todavía tiene mucho que demostrar. En el caso de Bolivia fue un golpe de estado con todas las reglas. El que no quiera verlo así tiene que ser ciego. Los poderosos, en minoría, han tomado el poder por los recursos naturales que tiene el país. Pero detrás de todo esto está el gobierno de Estados Unidos afilándose las uñas. Diría que esto es un círculo vicioso. Cuando hay un gobierno de izquierda a la gente más desfavorecida se les ayuda con reformas laborales y va adquiriendo un nivel adquisitivo un poco más alto. Pero ocurre que luego piensan que dejan de pertenecer a la clase trabajadora y votan a la derecha. Eso sucede en todo el mundo, no solo en América Latina. No se dan cuenta que están votando a su propio verdugo, que otra vez los van a mandar agujero de donde salieron. En España, en los barrios obreros de Madrid, hay una necesidad extrema y ahora con un gobierno social demócrata van a maquillar y arreglar un poco todo eso. Como digo en una canción: la caridad puede ayudar pero no sana la situación.

- En toda su historia, Ska-P tiene más presente la bandera de la solidaridad más que la de la caridad. ¿Cómo se pueden diferenciar esos conceptos que desde hace muchos años se aplican en la banda?

Como bien decía Eduardo Galeano, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente. Desde arriba hacia abajo. Y la solidaridad es horizontal e implica un respeto mutuo. La gente de derecha en España apuesta más por la caridad. Deja las migajas para que siga existiendo esa diferencia de clases. La caridad es un término religioso y la solidaridad es política.

- Puel Kona es una de las bandas que compartirá el show y tiene una cercanía ideológica a Ska-P. ¿Están interiorizados en el reclamo y la lucha del pueblo mapuche?

Hemos tenido contacto y también hemos tenido algunos actos en apoyo al pueblo Mapuche. Sobre los pueblos originarios en América hicimos una canción y la letra es bastante evidente. No hay más que aportar. No tiene que haber ciudadanos de primera y segunda categoría. A los pueblos originarios se los trata muy mal en Argentina y en general en toda América.

