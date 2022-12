¡Son iguales! Las fotos no conocidas de Allegra, la hija de Viviana Saccone

En las fotos que compartió Viviana, algunas de ellas un tanto viejitas, se la puede ver abrazada a Alegra y se puede apreciar lo parecidas que son madre e hija. Además, en las imágenes se puede observar que tienen una linda conexión y que se llevan muy bien.

11.JPG

22.JPG

Recordemos que hace poco, Viviana explicó porque se quiere retirar del mundo de la actuación.

“No me banqué la ciudad, me sentía muy sola. Era muy introvertida cuando era muy jovencita. Fue más fuerte que yo, no me la banqué y me volví”, explicó Viviana Saccone antes de agregar: “Recuerdo una mañana que fui a salir de mi casa para tomar el tren, me agarré del picaporte y me largué a llorar, no podía parar de llorar. Sentía una enorme angustia y ahí no pude volver a Buenos Aires”.

“Ese día me quedé y le dije a mi mamá “no voy a volver”. Todo ese año me quedé allá. Fue en agosto, septiembre. Al año siguiente hice magisterio por dos años y en esos dos años me pasaba que decía “¿qué hago?”, porque me daba cuenta de que estaba en una que tampoco me iba a hacer feliz y que iba a tener que conformarme con algo para subsistir, para ganarme la vida, pero que no me iba a hacer feliz”, agregó la actriz.

Fue entonces que lentamente, empezó a darle otra oportunidad a la actuación, viajando más seguido a Buenos Aires. “Al año y medio más o menos empecé a viajar de nuevo, a volver a estudiar de nuevo los fines de semana, haciendo cursos, cosas cortas”, explicó.