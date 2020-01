P24-F1-FARAND(SCE_ID=396155).jpg

Sin presiones

Bertero, en marzo del año 2017, abrió su intimidad y sorprendió al ambiente del espectáculo al blanquear su elección. “Hace siete años hablé con quién era mi mujer (Paula) desde hacía una década, sobre mis dudas, la charla fue en dos etapas. Destaco la sensibilidad y apoyo que ella tuvo conmigo, cada cosa que me pasa a la primera que llamo es a ella”, comenzó explicando el periodista, que es padre de Teo (13).

Y luego reveló: ‘’Quiero confesar abiertamente que soy gay, lo quiero decir con felicidad y alegría, llegué a esta instancia en la que no tengo presiones”. Luego detalló cómo le comunicó en ese momento a su esposa: “No le dije ‘soy gay’ porque ni yo lo sabía, pero sí me acuerdo que le dije que estaba seguro de que no la podía hacer feliz, que necesitaba conocerme. ‘Creo que soy gay’ fue la primera frase y fue un golpe muy duro para ella. Luego entendió lo qué me pasaba”.

