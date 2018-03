Balboa, campeón mundial Sub23 en Sudáfrica el año pasado, fue contundente sobre sus impresiones luego de recibir la medida. "No me aparta de mis objetivos” afirmó.

En una resolución que lo podría apartar de la actividad por su dureza, el representante local no se deja desanimar luego del revés que lo aleja de la competencia. “Está muy mal lo que están haciendo pero esto no va a hacer que me aparte de mi principal objetivo que es estar en los próximos juegos Olímpicos", dijo a LM Neuquén el representante del club Ceppron.

La sanción fue aplicada por conducta antideportiva en el final de la carrera disputada en al ciudad rionegrina de Viedma.

La tranquilidad con la que toma la medida para el palista está fundada en el apoyo que recibió el último tiempo en la zona. “Uno de los pilares que me deja tranquilo es el apoyo que recibo desde mi provincia lo que me motiva a seguir y a dedicarme profesionalmente sin detenerme en cosas que no suman para nada” expresó Balboa.

El fallo de la Federación Argentina no es el primero que tiene que afrontar el representante del canotaje local que en el año pasado recibió una suspensión similar.

En una frase de su ámbito que resume su percepción sobre este contratiempo, Balboa concluyó: “Tengo que remarla también afuera del río”.

