Tensión por la reforma jubilatoria: sesión especial, doble vallado y corte de tránsito

En el interior se vivirá un clima tensa por el debate, mientras que en las afueras el ambiente estará igual de tenso por la presencia de manifestantes de Sitramune y otros gremios que se oponen a la reforma.

La calle Leloir permanece cortada en forma total al tránsito desde Buenos Aires hasta Maestros Neuquinos.

"No vamos a ir con violencia, vamos a ir en paz. Con dos o tres medidas que son menores, salvamos la caja jubilatoria", señaló en diálogo con LU5 el secretario general de Sitramune, Santiago Baudino, quien finalmente no lo dejaron ingresar al recinto.

Pidió que prime la “cordura” y que los ediles “no saquen esta ordenanza”. Al tiempo que aseguró: "Vamos a ir pacíficamente a escuchar la sesión. Van a sesionar sobre nuestro futuro".

E indicó: "Hacemos responsables a (Horacio) Quiroga, (José Luis) Artaza y a los funcionarios que no se quisieron sentar a dialogar. Hace un año que no hay diálogo. No hemos sido nunca intransigente".

concejo-vallado.jpg Carla Sanhueza

El 27 de septiembre, un grupo de trabajadores de Sitramune entró al recinto increpó a algunos concejales, mientras que en las calles se generaron disturbios entre los gremialistas que querían ingresar al edificio y hubo algunos encontronazos con la Policía.

