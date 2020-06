Tinelli vuelve sin el "Bailando" y Flavio salió a bancarlo

Se sacó

Ante ese anuncio, el coreógrafo aprovechó para referirse a las personas que no quieren que vuelva el "Bailando". Indignado, explotó: "Me parece que es momento de ser muy solidario. No comparto que la gente se regocije de que el Bailando no vuelva. Me parece que hay mucho pelotudo en la televisión que está sentado, cobra un sueldo y no se da cuenta de que hay gente que se está cagando de hambre de verdad. Me da por las pelotas, me parece tan de cuarta".

Iglesias luego quizo saber a quénes se refería Flavio y el bailarín se puso más picante: "La televisión está llena de pelotudos. Me molesta el mala leche. Acá está la envidia a Marcelo Tinelli. Muchos quieren ser como Marcelo y no le llegan ni a los talones. Cuando se sientan a hablar tan holgadamente porque les siguen dando el sueldito. Eso me parece de pobre tipo. No es solo un sálvese quien pueda, sino que si te pueden empujar al precipicio, te empujan".

