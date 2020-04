Tras la muerte de su mamá en Cutral Co, Joaquín se reencontró con su papá

Ante esto, su pequeño hijo quedó a disposición de la Justicia y bajo el cuidado del sector de pediatría del nosocomio y de una amiga de su mamá. Tanto la familia materna de Joaquín como su papá, Daniel Maibach, viven en la provincia de Santa Fe, por lo que de inmediato el hombre gestionó el viaje a Neuquén para buscar a su hijo, con ayuda del senador santafesino Lisandro Enrico.

Su mamá murió y Joaquín quedó varado en Neuquén

“Gracias totales! Joaqui ya está en casa… tremendo gesto de (senador) Lisandro (Enrico), la secretaria, Leo, Santiago, la gente que me llamó de acción social, a Rodolfo que fue el que me pasó el número de Lisandro a los que me llamaron, escribieron, vinieron a casa, mi hermano, mi mujer Dany… a todos.. muy agradecido”, agradeció el hombre en su cuenta de Facebook.

"Estoy triste y feliz, las dos casos", dijo el nene en un reportaje que brindó el padre a Telenoche (El Trece). Daniel, su papá, contó que Joaquín estuvo tres días solo, el último día a cuidado de una mujer conocida de la mamá. "Todo había comenzado el martes con la noticia del triste desenlace. Quería agradecer a todos los que estuvieron desde el primer momento", comentó el hombre.

Daniel contó que, por las gestiones del legislador santafesino Lisandro Enrico, "a las 8 de la mañana salimos en un avión desde Venado Tuerto, y a las 15 ya estábamos de regreso".

En tanto, desde Venado Tuerto, la familia materna le dijo a LMN que aguardaban ansiosamente el reencuentro. "Todavía no lo pudimos ver pero estamos en contacto con él desde hace unos días. Su hermano lo está esperando y lo quiere ver", aseguró Carolina, tía del niño y hermana de la mujer fallecida.

"El nene va a quedar a cargo del papá, nosotros entendemos que él es el padre y es el responsable, pero obviamente vamos a seguir manteniendo el contacto con él", agregó.

El nene de 11 años había quedado a disposición de la Justicia luego de que su madre muriera en Cutral Co, donde estuvo internada en el Hospital local. Ambos eran oriundos de la provincia de Santa Fe, aunque desde hacía un par de meses se habían instalado en la comarca petrolera.

