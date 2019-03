Tremendo cruce en vivo entre Ulises Jaitt, Velaztiqui y la abogada hot

"Yo quiero contar la otra parte, que todavía no han contado o no lo quieren hacer", dijo desde un bar, después de poner como condición para dar la nota que no quería confrontar ni polemizar con Ulises.

"Yo entiendo la gravedad de la situación. Fue tremendo. Se murió una persona, era mi amiga, que yo quería y ella me quería. La han dejado en un lugar horrible como mujer, como persona. Y yo, por ese cariño...", sostuvo Velaztiqui Duarte.

Pese al arreglo, el hermano de Natacha no pudo contenerse y lo increpó en medio de la entrevista: "Vos la abandonaste ese día, caradura. Dejá de hablar pavadas y hacete cargo de lo que hiciste".

"Perdón, hasta acá llegué yo, gracias les agradezco", dijo único imputado en la causa que investiga su muerte de Natacha al despedirse ante las cámaras.

"Usted abogada, es una irrespetuosa que subió una foto (en Instagram) riéndose (con Velaztiqui) y acá hay una muerte de mi hermana, de una mujer. Es una vergüenza lo que hizo", lanzó indignado.

"No voy a hablar más", dijo por su parte la letrada. "Y no, los mentirosos se van", comentó Ulises. "No voy a confrontar con vos", le dijo Herrera. "Y no, no te conviene", cerró Jaitt desde el piso.

Minutos más tarde, Herrera volvió al móvil y señaló: "Mi intención no es confrontar con vos, ni pelear. Entiendo tu posición, tu sentido de hermano, desde ya mis condolencias. No quiero salir a pelear con vos. Entiendo el momento que estás pasando. Entende que soy la abogada defensora de la otra parte. Yo también quiero saber la verdad de este hecho. Podemos trabajar en conjunto".

En tanto, Velaztiqui Duarte cerró su participación en el móvil diciendo "Con Ulises voy a hablar en la Justicia. Le pido disculpas a la audiencia… hay límites que no voy a cruzar. Le agradezco y gracias".

Ulises sostuvo que Velaztiqui Duarte fue el "entregador" de Natacha, por eso no consumió cocaína esa noche. "Tenía que asegurarse que el trabajo salga bien", especuló.

"Se detuvo cinco minutos en un punto ciego con el celular de mi hermana. ¿Cómo sabía que justo ahí la cámara no lo filmaba? Había mínimo 16 cámara. ¡qué hice en esos minutos ocn el celular, qué borró?", se preguntó y agregó que este miércoles comenzarán las pericias del teléfono móvil.

