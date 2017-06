Un cabo asesinó a su ex pareja e intentó suicidarse

Buenos aires.- Un cabo de la Policía porteña mató de un balazo en la cabeza a su ex pareja y madre de su hija de 6 años y luego intentó suicidarse, fracasando y quedando gravemente herido, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El episodio ocurrió la noche del domingo, cerca de las 22, cuando Ana Estefanía Romero (29), quien trabajaba como maestra en un jardín de infantes, se retiró de una fiesta familiar y se dirigió a la casa de su madre, ya que su ex pareja debía llevarle su hija. Una vez en la casa, Romero recibió a la niña y a su ex pareja, el cabo Patricio Quierolo, de quien estaba separada hacía ocho meses.