Crecen las sospechas: habló por primera vez el papá de Esmeralda, la nena que estuvo desaparecida en Cosquín

La nena fue hallada en un descampado y por estas horas se suman declaraciones a la investigación.

En medio de la desesperación, la familia y las autoridades pudieron confirmar que la nena estaba con vida.

A 24 horas de la aparición de Esmeralda , la pequeña de dos años que estuvo casi 24 horas desparecida en la ciudad cordobesa de Cosquín, la investigación sobre lo que sucedió sigue en marcha y crecen las sospechas. Por primera vez habló su papá.

Mauricio afirmó este viernes , no conoce la zona y no tiene sospechas de ninguna persona ni de la propia familia de su expareja y madre de sus hijos, Tania. “ Son una excelente familia , el padre, la madre”, sostuvo en Noticiero Doce.

“Yo entiendo que ella está cansada y viene cansada de trabajar, fue un descuido nada más”, dijo sobre su expareja.

“Estas horas las viví mal, sentía como que algo me faltaba, algo no estaba haciendo bien, mandé mensajes a todo el mundo”. “Lo peor no me lo imaginé nunca, siempre pensé que la iba a encontrar”, agregó.

Habló por primera vez el papá de Esmeralda, la nena que estuvo un día desaparecida en Córdoba

También comentó que aunque está separado de la mujer no tienen “ningún conflicto”. Tania lo llamó el miércoles para avisarle mientras él estaba trabajando en el Ejército y fue urgente a la casa.

Cómo encontraron a Esmeralda

Esmeralda fue encontrada este jueves por la mañana. El hallazgo fue informado por la fiscalía de Córdoba. La niña había desaparecido, durante la tarde del miércoles, del patio de su casa.

"Se la ve bien, está sana y salva, y ahora el director del hospital que está clínicamente estable", reveló el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros en una conferencia de prensa. El funcionario precisó que la menor estaba a tan solo 500 metros de su casa, lugar del que desapareció el miércoles por la tarde.

encontraron Esmeralda cordoba (4)

Una de las hipótesis apunta a un circo itinerante

La fiscal Silvana Pen brindó declaraciones clave en la investigación, aclarando que todavía no hay imputados.

La investigación sigue en marcha, con celulares de familiares secuestrados y análisis en curso. La fiscal también mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo un circo itinerante que estuvo en la zona, aunque sin datos comprometedores por ahora, según informó Telefé.

la fiscal confirmó que la del circo es una de las principales hipótesis. Este estuvo instalado en el predio Encanto Cosquín, a 150 metros de la vivienda de la víctima y que se retiró del lugar poco después de la desaparición, lo que despertó las sospechas de los investigadores.

Silvina Pen fiscal

“Se hicieron allanamientos en el lugar donde estuvo el circo y en el que está ahora y se secuestraron los vehículos que estaban tramitándose. Es una línea de investigación que no está confirmada ni descartada”.

Por el momento se descarta el abuso sexual

"Hay una persona que se llevó a la nena y la volvió a dejar a unos 200 metros. O es alguien muy cercano o tomó esa decisión", afirmó Quinteros, aunque pidió no especular sobre las circunstancias del hecho.

“No hay sospecha de abuso sexual por el momento. Vamos a ir dando información a medida que vamos avanzando con la investigación”, dijo la fiscal.

“Tuvimos cien efectivos por tandas abocados a eso, se utilizaron drones con detectores de calor para poder ubicarla. Toda la noche se la buscó de forma ininterrumpida. Hoy [por el jueves] a las 11, dos motorizados que estaban rastrillando, la encontraron. Gracias a Dios la encontramos”, cerró Pen.