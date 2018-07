El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde en el local ubicado en Honduras y Nicaragua. La mujer realizó la denuncia en la Comisaría Quinta y relató lo sucedido en declaraciones radiales.

Según comentó, se encontraba en el sector de verdulería cuando se agachó para buscar un producto y sintió que alguien le tocó sus partes íntimas con las manos.

“Fue con una fuerza que dije '¿quién me tocó?'. Miro hacia la izquierda, no había nadie y al mirar hacia la derecha había un hombre que me muestra las manos y me dice 'Disculpame, fue sin querer' y yo vi que se iba. Sentí mucho miedo, empecé a gritar y a decirle porqué me había tocado para que la gente vea la situación y no se vaya”, expresó la mujer, quien en un primer momento le pidió auxilio a un guardia de seguridad.

Cuando intervino el guardia, el hombre le pidió perdón a la mujer y fue echado del lugar pero luego volvió a ingresar. “Le pregunté quién se creía que era y porqué me había tocado. Decía cosas incoherentes, que se quería ir, que su padre lo esperaba. Vuelvo a ingresar al supermercado y esta persona vuelve a ingresar al supermercado. Ahí empecé a temblar", continuó el relato la mujer.

La víctima, además, contó que el hombre le ofreció pagarle "para que no hiciera problemas". "No sé hasta qué punto es consciente de lo que hizo", agregó.

Finalmente, la mujer dio aviso a dos policías que estaban en la calle y el hombre fue demorado mientras otros clientes lo "acorralaban" para que no se escapara, y formalizó la denuncia en la Comisaría Quinta.

Al parecer, el hombre tendría antecedentes por hechos similares denunciados en la Justicia.

LEÉ MÁS

Sufrió dos acosos en sólo cinco minutos y lo filmó

Denunció que quisieron robarle y abusar de ella

La manoseó un policía con la excusa de revisarla